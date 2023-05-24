韓團NCT保鑣疑暴力推跌粉絲　傷至肋骨骨折案件移交檢方

韓國人氣男團NCT每次出國也吸引大批粉絲送行，可是最近卻鬧出保鑣A疑暴力推跌女粉絲B，導致B肋骨骨折。目前案件已移交檢方，正在商討會否對A提出起訴，事件引起網民關注。



NCT保鑣疑暴力推跌粉絲，事件鬧上法庭。（網上圖片）

根據韓國傳媒報道，NCT DREAM 2月20日因行程通過仁川國際機場出國，保鑣A出手推粉絲B並將B推至撞到通道上的牆壁，造成肋骨骨折的重傷，花了5週才康復。其後B以涉嫌業務過失致死傷罪報警及提告，她表示當時保鑣A讓NCT DREAM先登機，於是擋住一般旅客和粉絲辦理登機手續的路。可是後來因人太多，A便開始動手推人群，B在過程中被推至撞上牆壁。

NCT保鑣已非首次捲入暴力爭議。（IG/@nct_dream）

目前案件正式移交檢方，因此引起社會關注，檢方亦正在討論是否向A提出起訴。NCT保鑣的暴力事件已非首次發生，早於2018年5月發生過韓國記者遭施以暴力的爭議。當時NCT另一分隊NCT 127完成俄羅斯行程後經仁川機場返國，面對人多的場面，其中一名保安舉手大力拍打記者鏡頭。事件中不但昂貴相機損毀，更令該記者流血受傷。其後記者向保安表明身份及問道剛才是否打記者，該保安不但沒有理會，經理人更加入並以惡言「問候」記者。

NCT保鑣曾發生過打記者事件，當時遭韓國傳媒封殺。（網上圖片）

NCT DREAM七位成員3月曾來港開騷。（資料圖片）

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