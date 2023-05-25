「港版羅拉」近況曝光繼續送貨自食其力　曾獲林子祥譚詠麟邀合作

有「港版羅拉」之稱的運輸工人朱芊佩（小朱），在2017年因被網民拍下其工作照片而爆紅，當時傳媒爭相報道，更封她為「港版羅拉」、「運輸界羅拉」、「最美搬運工」等，她亦因而獲得不少拍攝廣告的機會。之後朱芊佩更紅到內地，參與拍攝內地節目《送一百位女孩回家2》及《新相親大會》，不過近年朱芊佩已沒有再亮相幕前。近日有網民在街頭偶遇朱芊佩，相中所見，她正繼續從事送貨工作，穿上小背心及登山靴，將一箱箱重貨搬來搬去，大汗疊細汗，相當令人敬佩。



運輸工人朱芊佩（小朱）有「港版羅拉」之稱。（資料圖片）

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朱芊佩在2018年節目《送一百位女孩回家2》中透露自己19歲便已經從事搬運工作，雖然過往曾做過其他工種，包括文員、酒店接待員、保安員等，但因為人多是非多，她亦厭倦要戴着假面具同人交往，所以寧願選擇做搬運工，較少事非、紛爭，日子反而輕鬆。長期體力勞動的朱芊佩練出一身肌肉，當時月薪18,000港元的她，只租得起月租6,500港元、5平方米（即53.8呎）的劏房，她又曾試過睡在貨車車斗、在果欄沖凍水涼，但她仍保持樂觀心態，覺得自己「有汗出有糧吃」，一點都不辛苦。

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朱芊佩硬朗的形象、樂觀的態度令人敬佩，2019年獲邀參加內地節目《新相親大會》，她在節目中大變身後登場，相當有氣質，更成功與身高186cm、內地主持人榮迪申配對成功，但兩人最後因性格、工作差異等分手收場。其後朱芊佩曾擔任譚詠麟歌曲MV女主角，又曾與林子祥拍攝宣傳片，參加歌唱比賽節目等等，一度活耀在演藝圈中，但近年已回歸平淡生活，2020年更成功考到貨van車牌！

曾與林子祥拍攝宣傳片。（IG圖片）

曾擔任譚詠麟歌曲MV女主角。（微博圖片）