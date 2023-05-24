素海霖公布3款周邊商品售價$99起　漫畫家林祥焜設計T恤賣呢個價

撰文：鄧穎琪
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港產AV女優素海霖（藝名：繪麗奈/绘麗奈/Erena）將於31日舉行見面會，日前她就公布3款限量周邊商品，其中2款更由專畫女神的本地漫畫家林祥焜設計。最平的是$99的簽名A3海報，如果3件一齊買，更有優惠價！

港產AV女優素海霖（藝名：繪麗奈/绘麗奈/Erena）於5月31日舉行入行以來首個見面會，早前宣布見面會入場費為$150（預售價$130），包含簽名握手券、飲品及小食，並可獲她在一件物件上簽名，含署名及字句。另外亦有即影即有留念合照券和攝影券，即場價$200（買滿5張有優惠，預售價則是$179一張）。當時素海霖亦透露，稍後將公布限量200件的周邊產品詳情。

素海霖公布周邊產品發售詳情。（資料圖片／陳順禎攝）

昨日素海霖就公布3款周邊商品詳情，包括：（A）$99的A3海報（包署名和簽名）、（B）$359的素海霖畫像Tee、（C）$289的素海霖畫像雙人手動摺傘，其中Tee和摺傘都由專畫女神的本地漫畫家林祥焜設計。

請按下圖睇3款產品：

素海霖公布兩項優惠，頭20個購買B+C，即可獲贈一張限量官方封面A3海報，限量20套；而購買A+B+C的「雨奈同行」套餐，將由$747減至優惠價$699！漫畫家林祥焜過往筆下位位女神，不少粉絲都對於素海霖找他合作感到驚喜，留言：「林祥焜畫女世一架喎😍繪麗奈有福」「犀利，搵到林祥焜設計！」其實早在素海霖宣布出道時，林祥焜就已經畫過她了，還獲素海霖回覆：「多謝大師畫到我個樣咁無辜」，看來也是Fans！

素海霖初出道時，林祥焜已畫過她，並獲素海霖轉發，當時林祥焜亦開心多謝對方，看來這就是兩人結緣及合作的契機。（Instagram：elphonsolam）
素海霖公布入場券樣式，有她的靚樣，可以當書簽用。（Instagram：thisisshl）

請按下圖睇更多素海霖拍廣告靚相：

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