駱應鈞與李國麟林威內地農村拍網大　甘做配角獲星級待遇霸氣不減

現年70歲的老戲骨駱應鈞入行超過40年，他在2011年離開效力36年的TVB後，翌年加盟HKTV參與劇集演出，至2015年約滿回復自由身，之後主力在內地發展。近年駱應鈞甚少於電視亮相，不過最近他就參演了一部內地網絡大電影《鄉村趣事2之阿彪的春天》，據知這是一部以農村為題材的喜劇片，在廣西南寧揚美村拍攝。日前電影正式開拍，一眾演員齊齊出席發布會，現場佈置簡陋，除了駱應鈞之外，林威及李國麟亦有出席。



參演《鄉村趣事2之阿彪的春天》。（微博圖片）

從現場照片所見，一頭銀髮的駱應鈞與李國麟趁着拍攝空檔食雪條解暑，林威就站在一邊，在排戲時，駱應鈞身後有一位工作人員幫他撥扇降溫，但其他人就沒有這個待遇。而李國麟更上演了一場強吻男主角的戲份，相當豁出去。據知三位老戲骨今次都只是演配角，但其他演員知名度就都遠遠不及他們，據男主角康民透露，這部電影總投資有300萬，相信三位老戲骨的片酬都不低。

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其實近年駱應鈞減產不少，原來是因為他在2019年進行心臟檢查時，發現患有腎石，需要接受2次繁複手術，休養了四十幾日，出院後還失去了本身已經談好的工作機會，自此他的工作亦逐漸減少，近年接拍了電影《無雙》、《大師兄》、《廉政風雲》、《一級指控》等，除了演藝工作之外，駱應鈞亦有到內地登台演出，加入直播帶貨行列。

加入直播帶貨行列！（微博@駱應鈞lyj）