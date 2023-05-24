護心｜關智斌分飾兩角搶Fo　炎明熹唱插曲339萬觀眾預約收看

全新仙俠陸劇《護心》現已在「黃Viu煲劇平台」開播，由「鮮肉男神」侯明昊和「小章子怡」周也主演，關智斌更在劇中一人分飾兩角，亦正亦邪，絕對是演技大挑戰。而劇集亦找來炎明熹主唱插曲《涅槃》，「Gi炎粉」記得留意。



仙俠陸劇《護心》由關智斌、侯明昊、周也、王以綸、陳欣予等主演，並正在「黃Viu煲劇平台」開播，劇集改編自知名小說家九鷺非香的同名作品，講述一段千年靈龍和厭世少女的甜虐故事。

《護心》由侯明昊與周也主演。（《護心》劇照）

千年靈龍天曜（侯明昊飾）在大婚之日慘遭摯愛素影（楊蓉飾）抽筋剝骨，五行之力將龍身封於五行、散於天下，其中「護心鱗」意外降落到先天心口殘缺的玄門修仙少女雁回（周也飾）身上；於是，天曜開始利用雁回替自己尋回身體其他部分，二人進而締結主僕關係，也在尋找龍身的過程中展開一段甜虐交織的命定糾葛。

「天雁CP」十分亮眼。（《護心》劇照）

近月內地再度掀起「奇幻潮」，仙俠題材網劇屢屢開出紅盤，《護心》早在開播前便吸引339萬觀眾在網上平台預約收看，加上集合三地男神鬥演技，可謂未播先紅；不少網民大讚劇集笑點密集、主演們顏值在線；更有觀眾因難忍每日只播一集，在微博發起「《護心》能不能加更」話題，引發廣泛熱討！

除了「天雁CP」清新養眼，兩大男神王以綸和關智斌亦將合流演出！「凍齡男神」關智斌在《護心》一人分飾兩角，透過「長嵐」和「塵意」展現亦正亦邪、亦魔亦佛的不同演技；而「白曉生」（王以綸飾）曾為台灣男團SpeXial成員，近年深耕內地的他，憑出眾外型和穩定演技先後夥拍趙露思、章若楠等花旦主演多部劇集，人氣持續上升。另外，新生代歌手炎明熹也會為《護心》獻聲，主唱插曲《涅槃》，「Gi炎粉」記得留意。

「白曉生」（王以綸飾）曾為台灣男團SpeXial成員。（《護心》劇照）

關智斌（右）將在《護心》一人分飾兩角，好考演技！（《護心》導演何澍培微博圖片）