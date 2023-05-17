法與情｜關智斌與多女親熱　謝安琪律師上身老公怕婚變：話我變咗

謝安琪（Kay）、李芯駖、關智斌（Kenny）等出席ViuTV劇集《法與情》開鏡拜神，謝安琪更以律師造型示人，透露自己有家中行路都有姿態、做律師似模似樣，老公張繼聰很擔心情變。Kay大爆Kenny今次是劇中親熱擔當，同個個都有大膽親熱戲，但自己就冇份，覺得好蝕底，希望叫導演加戲！



ViuTV劇集《法與情》開鏡拜神，謝安琪、（Kay）、李芯駖、關智斌（Kenny）等都有現身，芯駖與Kay都飾演律師，其中Kay更以律師造型亮相，很有新鮮感，她指自己在家中都律師上身，入戲到行路都有姿態，令老公很擔心：「佢覺得老婆變咗，好擔心我哋嘅感情。」Kay有向老公請教演戲，以前要畀錢白只教自己做戲，現在則當張繼聰是免費戲劇老師，多了請教對方，比以前更覺得他有型，愛他更多。

Kay的律師造型，連老公張繼聰都怕咗佢！（陳順禎攝）

日前Kay貼上與Kenny的自拍照，回憶起兩人都是05年出道的歌手，今次終於首度合作，Kenny說：「識就識咗好多年，仲係同年新人，但一齊拍戲就完全冇，合唱都冇！我啱啱唔使埋位仲同芯駖跳舞，趁今次同啲識咗好耐但冇乜合作嘅人玩多啲。」

Kenny（右）在拍劇空檔叫芯駖（左）教自己跳COLLAR舞，芯駖大讚對方用3分鐘就學得識，若劇集收視理想，將會公開跳舞片。（陳順禎攝）

Kenny原來是今次劇中的親熱擔當，與多位女角都有感情戲和親熱戲，Kay每次見到他都說好期待好期待他的親熱戲，又謂：「個個女演員都同Kenny有關係，但我冇，我覺得蝕咗囉，我要同導演講加戲呀！」

Kenny（右）03年組合形式出道，05年起獨立發展，與Kay競逐同屆新人，但今次首度合作。（Instagram：kaytse）

早前賈曉晨（JJ）更透露自己是因為有Kenny飾演男友才答應演出，Kenny聞言即怕醜不懂反應，笑笑口說：「哎呀，我怕醜添！嗱，我唔劇透，總之就有呢個成分喺度。」他未有透露今次性感尺度，但從未演過如此大膽的角色。講到今次可再趁機大騷自己一身肌肉，他表示：「我係劇情需要，所有嘢都係為咗劇情需要，唔係為咗暴露，係健康性感嚟㗎！」

JJ曾說自己因為同Kenny做情侶才接拍這套劇，Kenny聞言即十分怕醜！（陳順禎攝）

今次劇集是女人戲，左起是葉璇、賈曉晨、陳靜、余安安、謝安琪、李芯駖、鄭融、陳秀珠和小演員。（陳順禎攝）