楊愛瑾短髮淡妝重現Cookies少女味　嫁永安太子做百億闊太勁幸福

現年38歲的前Cookies成員楊愛瑾 （Miki）於2016年4月與擁有300億身家的永安集團太子郭永淳結婚，並於2017年3月誕下仔仔Luken，2019年3月再誕下細女Emma，三年抱兩組成了四口之家，一家人生活幸福愉快。雖然Miki婚後已好少於幕前出現，但主力相夫教子的她經常都有於IG update自己近況，見她不時相約好友品嚐美酒佳餚，又到處旅行周遊列國，過住寫意的闊太生活。



楊愛瑾一家四口。(楊愛瑾ig)

昨日（24日）Miki就post了她與模特兒好友朱韻韻一起，為樂隊Nowhere Boys隊長陳維諾（Van）的老婆Wendy慶祝生日的靚相，並留言寫道：「Celebrating with this talented woman. 祝你工作做到無停手之餘都有健康嘅身體，幸福快樂。」為對方送上生日祝福。而網民的焦點就落在Miki的樣貌之上，相中化上淡妝的Miki由原先的長髮剪了一頭短髮，重現當年她在Cookies的短髮look，加上她儼如吃了防腐劑的不老凍齡靚樣，真是散發出陣陣少女味。

Cookies最初由9位成員組成，出道作品《心急人上》深受不少年輕人喜愛。（網上圖片）

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