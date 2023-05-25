譚耀文囡囡做女飛人甜美靚樣成焦點　激似朱千雪成最美星二代遺珠

譚耀文（阿譚）於2003年底與圈外女友Fiona結婚，兩人婚後育有一對寶貝仔女，眨眼間大仔皓哲（Daniel）今年已經16歲兒，細女和津如（Tamia）則是12歲。他的仔女都遺傳了爸爸的藝術天份，自小已學習大提琴，造詣不錯，且兩人的學業成績亦相當不俗，Daniel更曾獲得全級優異生第二名。Tamia就動靜皆宜，讀書成績好之餘，也是學校裡的運動健將。

譚耀文保養得好好。（IG@tamyiumanpatrick）

阿譚昨日於他的社交網post了囡囡Tamia在學校參加運動會的照片，包括囡囡在賽跑，以及拿住多個獎牌與他合照。阿譚寫道：「Tamia 一日奪三金🏅🏅🏅嘩！個人800” 400”100”米 又擸埋4x100 季軍 #到底發生了什麼事啊🤣 係咪想做女飛人啊，勁loveyou 😘」大曬Tamia賽跑的優異成績，真是好叻女呀，完全可以感受到身為爸爸的阿譚為囡囡感到好驕傲。

阿譚與一對仔女小時候合照。(ig圖片)

網民亦紛紛留言大讚Tamia好叻女，而她的甜美靚樣更成為了大家的焦點，有網民就激讚Tamia似朱千雪咁靚女，表示：「囡囡好似朱千雪 呀、好靚女😍」、「驟眼睇以為係朱千雪，睇埋內文先知係譚耀文嘅女」、「最美星二代遺珠。」阿譚去年曾分享過Tamia跳舞的短片，Tamia充滿了跳舞天份，大有當女團成員的潛質，加上她的標緻樣貌和多才多藝，絕對可以加入娛樂圈發展。

點擊睇阿譚囡囡Tamia參加運動會的靚樣，以及他一家的靚相：