韓馬利爆溫裕紅早知只剩兩年時間　心痛：叫我哋唔好當佢係病人

前《都市閒情》主持，參演過多套劇集的無綫（TVB）藝人溫裕紅於5月19日因癌症復發離世。韓馬利（Mary姐）與溫裕紅除了是同公司同事外，也同樣信奉基督教，會一起去參加報道會。Mary姐今日（25/05）出席活動時，被問起溫裕紅離世消息，也表示婉惜。



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Mary姐：「我哋係同一個信仰，喺藝員之家識咗十幾廿件都有啦。」她坦言一直都知道溫裕紅患癌的事，她續說約一年多兩年前，溫裕紅已經表示過自己癌症復發。她說：「年幾兩年前同佢食飯嘅時候，佢話，醫生話呢個病係冇得醫，佢好早已經知道，醫生話佢得兩年時間，所以佢好希望喺呢兩年入面，做好多佢喜歡做嘅事，好好享受佢嘅生活。」

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Mary姐表示，因為溫裕紅有信仰，所以大家對待死亡看得很豁達、正面。她說：「佢唔係好驚，同埋好好，佢臨走前兩個星期去教會做咗個佈道會，拍咗條片，好希望身邊嘅朋友可以信主。用自己見證，日子仍然過得好豐盛，冇遺憾。佢臨走之前已經交帶晒所有嘢，所以佢走得好平安。」

韓馬利出席劇集宣傳。（林迅景攝）

她也透露，在人生最後兩個多星期時，溫裕紅也叮囑朋友們不需再探望。她說：「佢話唔使再探佢，佢想安安靜靜咁離開，所以最後兩日佢都係好安靜咁返去天父嗰度。」最後兩年溫裕紅做了什麼？Mary姐回答：「行山、見朋友、食嘢，冇咩特別，佢只係叫我哋唔好當佢係病人囉，佢好希望可以正常人咁過生活。」