劇集《護心》鬧出編劇羅生門　侯明昊周也虐戀不及失明關智斌搶戲

近日人氣火熱的內地劇《護心》，由侯明昊、周也主演，是一齣仙凡甜寵劇，還有港人熟悉的關智斌，他在劇中一人分飾兩角，而且還是失明的角色，絕對是考驗他的演技。不過近日該劇卻鬧出是非，指前後15集的內容及風格截然不同，是由於兩位不同的作者操刀，先是由劉寶琛創作，再由九鷺非香接力，但近日劇組卻出律師信，澄清播出版本全是九鷺非香團隊的手筆，鬧出了羅生門。

內地劇《護心》由侯明昊、周也主演，二人外型合襯。（劇照）

內地劇《護心》，講述落川靈龍天曜(侯明昊飾)，在大婚之夜被妻子背叛，身體更被分屍，只得送出「護心鱗」到凡間，想不到碰巧進入了天生心口殘缺的雁回(周也飾)胸口，之後天曜元神進入了一名傻子阿福體內，當阿福遇上雁回，千方百計要取回「護心鱗」，而雁回卻有心動感覺，二人結伴上路，四出找回天曜散處各地的身體，彼此漸生情愫，展開一段浪漫搞笑的冒險旅程。

關智斌出奇地搶戲，一人分飾兩角。（劇照）

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該劇在內地爆紅，卻鬧出了劇本出自何人手筆風波，原來作者劉寶琛在完成了15集劇本後，劇組卻表示不合心水而換人，之後由編劇九鷺非香接手，網上有人為劉寶琛抱不平，但劇組卻指九鷺非香是由第一集開始寫，又重新梳理大綱，至於真相如何，大家要留意事態發展。