護心劇情｜陸劇1至40集結局劇透持續更新｜侯明昊周也甜寵仙凡戀

由侯明昊、周也主演的劇集《護心》，講述落川靈龍天曜，在大婚之夜被妻子背叛，身體更被分屍，只得送出「護心鱗」到凡間，想不到碰巧進入了天生心口殘缺的雁回胸口，之後天曜元神進入了一名傻子阿福體內，當阿福遇上雁回，千方百計要取回「護心鱗」，而雁回卻有心動感覺，二人結伴上路，四出找回天曜散處各地的身體，彼此漸生情愫，展開一段浪漫搞笑的冒險旅程。

《護心》由侯明昊、周也主演。（劇照）

護心劇情持續更新：

26集 雁回要求跟天曜單獨相處

天曜等三人晝夜兼程來到了黑河源境內，卻看到了鳥語花香的美麗景象，天曜預感到情況不對，這與想像中的黑河源並不一樣，弦歌突然有些頭暈，天曜急忙讓她和雁回閉氣，可是已經晚了，雁回和絃歌先後暈倒在地，天曜也隨後失去了知覺。為了救出天曜，雁回假意幫忙替熒惑勸說天曜，實際上是想跟天曜商量如何對付她，所以雁回提出的條件就是讓她與天曜單獨相處。

25集 天曜和雁回逃出言不惑追捕

天曜和雁回雖然逃出了言不惑帶人的追捕，可在青丘國境內已無二人的藏身之所，他們只好改變服飾來隱藏自己，可即使這樣也會有人注意到他們，雁回發現有一個戴著牛頭的小妖好像認出了自己，天曜讓她跟緊自己，他來護雁回周全。弦歌把自己來到青丘的經歷告訴了雁回，她是大國主的義女，二人之間聯絡有特殊的法器，可是她向次聯繫未果，最後還是長嵐所接通的，她意識到事情不妙，立即切斷了與長嵐的聯繫，轉身便躲藏起來。

《護心》由侯明昊、周也主演。（劇照）

周也飾演雁回。（劇照）

24集 天曜和雁回舉行婚禮

天曜和雁回的婚禮如期舉行，二人牽手走向了王宮，前來觀禮的人們讚美二人就是天生一對，雁回朝天曜嫣然一笑，天曜被雁回的美貌所吸引，一時竟然有些失神，雁回心中說不出是什麼滋味，她曾經夢想會跟天曜有這樣盛大壯觀的婚禮，可天曜先後拒絕她的告白，加上他取走了護心鱗，讓雁回很是失望，成親的願望也就成了泡影，如今雖然跟天曜牽手走向婚禮的殿堂，她卻有一種苦澀的感覺。

23集 天曜忍受劇痛運功給雁回溫暖

天曜因為身體不全，所以在月圓之夜會疼痛難忍，冰泉來自黑河源，為至陰至寒之物，天曜在本身脆弱的情況下還運功給雁回溫暖，不暈倒才奇怪呢，不過他並無大礙，休息一會兒就好了。雁回不想讓天曜再幫自己運功取暖，於是一身防寒的行頭來泡冷泉，她也提醒天曜，如果天曜對成親一事想假戲真做，那就趁早打消這個念頭，她不會再踏入同一條漂流。

《護心》由侯明昊、周也主演。（劇照）

侯明昊周也甜寵情節。（劇照）

22集 雁回原諒天曜心情矛盾

雁回拿到了幽冥賦，天曜功不可沒，她也從天曜身上看到了歉意和誠意，她選擇原諒天曜，雖然這一路上他害過自己幾次，可同樣也救過自己，就當是扯平了，但要讓她重新接受天曜，跟他回到曾經的親密關係，雁回自問做不到，她把天曜立下的字據撕掉，天高地遠各不相見，天曜看到她遠去的背影，心都快碎了。