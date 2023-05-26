譚詠麟《幻影》當年非主打歌　自爆開騷會出貓：成個舞台都係歌詞

TVB節目《馬時亨 香港情》，明（27日）第六集主題是「音樂情懷」，是集邀來縱橫樂壇半世紀的譚詠麟（校長）擔任嘉賓，還請來有「民歌王子」之稱的區瑞強（Albert）擔任客席主持。有豐富電台節目主持經驗的Albert，對譚校長多年來的「音樂旅程」相當熟悉，共同話題甚多；校長透露當年曾獲Albert封為「走鋼線歌手」，二人大談箇中原因之餘，Albert又爆出校長經典金曲之一的《幻影》，當年並非唱片公司主打歌曲，反而是因有DJ、包括Albert自己當年在戲院看畢電影後被該首歌深深打動，故各自自發性在電台播放歌曲，並笑言因「品味」問題吸引其他DJ跟著播放。Albert憶述當年看戲時首次聽到《幻影》的情況謂：「我哋睇完套戲，出緊Roller時播緊呢隻歌，嘩！真係深受感動，全場觀眾靜晒唔走，換著平時已經走晒。」



馬時亨香港情｜陳山聰受母啟發愛上時裝 為求心頭好曾當街換褲

譚詠麟同區瑞強老友鬼鬼，二人無所不談之餘，更一再話當年，觀眾們耳仔有福了。

開了接近200場紅館演唱會、自言推出歌曲超過1,000首的校長，閒談間遭馬時亨突如其來一句「咁多隻歌，你有幾多隻記得歌詞？」殺個措手不及，並笑不攏嘴憶述當年開演唱會各式各樣「出貓」大法：「寫地下呀、地氈呀、基本上成個舞台都係（歌詞），仲要寫埋邊隻歌到邊隻歌。」校長更笑言當年曾因搞亂唱歌次序，引發起歌危機，更一度全場「靜晒」！Albert聞言大爆校長當年開演唱會前，曾捉著他瘋狂打桌球，原因除了舒壓，更是為了「記牢歌詞」，到底校長如何以桌球幫助記憶？

譚詠麟《幻影》當年爆紅原來有段故。

無所不談的校長，續指當年全靠一首歌奠定「情歌」為其主要音樂路線，豈料當校長揭曉是哪一首歌曲時，馬時亨竟一臉錯愕表示沒有聽過，更逼令校長清唱兩句以示「確認」，到底校長會否就範？校長另外還暢談了當年與好友張國榮在東京音樂節的趣事、94年在香港大球場舉行的「細細聲演唱會」風波、及當年如何最後一刻才告訴身邊人決定退出頒獎禮的細節。