BTS防彈少年團展覽6月登陸香港　全方面視覺體驗重溫成功之路

韓國人氣男團BTS防彈少年團繼於首爾和東京等地舉行展覽《BTS EXHIBITION : PROOF》後，近日宣布將於6月移師香港舉行，讓香港粉絲通過全方面視覺體驗，重溫組合逐步走向成功的各個歷史時刻。



《BTS EXHIBITION : PROOF IN HONG KONG》將於6月16日正式開幕。

《BTS EXHIBITION : PROOF IN HONG KONG》將於6月16日正式開幕，並在K11 MUSEA 6樓Kunsthalle舉行為期一個月的展出。展覽由韓國團隊用心設計打造，粉絲能通過不同房間內的照片、影像和體驗式裝置探索BTS成員的過去、現在和未來，順道慶祝組合的出道十周年。屆時現場更有專屬香港場的獨家限量商品出售，香港粉絲緊記不能錯過6月2日早上10時搶飛。

《BTS EXHIBITION : PROOF IN HONG KONG》：

展覽日期：2023年6月16日 – 7月16日

展覽地點：K11 MUSEA 6樓Kunsthalle (6F, Kunsthalle, K11 Art & Cultural Centre, K11 MUSEA)

展覽時間：每節60分鐘 (10:30AM – 10PM)

票價：HK$198 (星期一至四，公眾假期除外) / HK$248 (星期五至日及公眾假期)

公開發售日期：2023年6月2日早上10時起

公開發售平台：Trip.com

主辦單位：BIGHIT MUSIC、HYBE、ELF ASIA

BTS踏入出道第10年。（HYBE）

BTS成員亦有親自到訪韓國的展覽。（IG/@rkive）