BTS防彈少年團展覽6月登陸香港 全方面視覺體驗重溫成功之路
撰文：陳穎妍
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韓國人氣男團BTS防彈少年團繼於首爾和東京等地舉行展覽《BTS EXHIBITION : PROOF》後，近日宣布將於6月移師香港舉行，讓香港粉絲通過全方面視覺體驗，重溫組合逐步走向成功的各個歷史時刻。
《BTS EXHIBITION : PROOF IN HONG KONG》將於6月16日正式開幕，並在K11 MUSEA 6樓Kunsthalle舉行為期一個月的展出。展覽由韓國團隊用心設計打造，粉絲能通過不同房間內的照片、影像和體驗式裝置探索BTS成員的過去、現在和未來，順道慶祝組合的出道十周年。屆時現場更有專屬香港場的獨家限量商品出售，香港粉絲緊記不能錯過6月2日早上10時搶飛。
《BTS EXHIBITION : PROOF IN HONG KONG》：
展覽日期：2023年6月16日 – 7月16日
展覽地點：K11 MUSEA 6樓Kunsthalle (6F, Kunsthalle, K11 Art & Cultural Centre, K11 MUSEA)
展覽時間：每節60分鐘 (10:30AM – 10PM)
票價：HK$198 (星期一至四，公眾假期除外) / HK$248 (星期五至日及公眾假期)
公開發售日期：2023年6月2日早上10時起
公開發售平台：Trip.com
主辦單位：BIGHIT MUSIC、HYBE、ELF ASIA
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