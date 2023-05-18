Jennie V@BTS巴黎拖手約會、經理人在場證據確鑿｜有片多圖

Jennie和V@BTS防彈少年團緋聞男友去年傳出緋聞，又遭駭客公開多張合照，但雙方一直未有回應。今天（18日）凌晨有網民公開二人在巴黎約會的影片，令戀情再一次甚囂塵上。



駭客多次流出Jennie和V的合照。（Twitter圖片）

Jennie與V@BTS緋聞男友巴黎約會

凌晨有網民公開一段疑是Jennie和V在巴黎約會的影片，雖然二人均戴上帽未能見到正面，但粉絲從打扮推測正是Jennie及V。影片中兩人大方拖手，在人少的海邊散步，沒有刻意遮掩身份。有眼利粉絲更發現兩人的經理人其實亦有同行，並一直在這對小情侶後「監視」一切確保安全。

Jennie和V被目撃巴黎公開約會。（Twitter圖片）

有指Jennie將帶着參與的劇集《The Idol》出席《康城影展》，同時V亦正在巴黎拍攝畫報，確實兩人都正在巴黎當地。影片公開後，網民都驚訝這行程繁忙的巨星CP竟仍在交往中，祝福兩人能繼續不理部分反對聲音幸福下去。

粉絲發現兩人的經理人都有同行。（網上圖片）

點撃睇Jennie、V一連串流出照片：

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