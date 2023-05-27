Celine Dion僵硬人症候群惡化　罕見病暫無法痊癒取消所有演出

主唱《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》的國際天后Celine Dion，去年12月宣布罹患罕見疾病「僵硬人症候群」（Stiff-person syndrome），因此押後巡迴演唱會。由於病情持續惡化，Celine Dion透過社交媒體發表聲明，宣布取消餘下42場巡唱。



國際天后Celine Dion，去年12月宣布罹患罕見疾病「僵硬人症候群」（Stiff-person syndrome）。（IG：@celinedion）

「僵硬人症候群」是罕見的中樞神經系統疾病，不但會導致肌肉痙攣，也無法按照慣有方式運用聲帶唱歌，此病屬於極罕有，每百萬人中僅約一人得病，其中女性患者人數是男性約一倍，通常在30歲至60歲之間。此病經常被誤診為帕金遜症，但靠驗血可檢測出80%的病例。Celine Dion去年12月在instagram上傳一段影片，聲淚俱下向粉絲致歉，表示此疾病無法痊癒也沒有特效藥，無法照原訂計畫舉辦今年2月的歐洲巡演，只能忍痛延期。

Celine Dion宣布取消2023年至2024年的巡迴演唱會。（Celine Dion Twitter）

演唱會主辦單位發出聲明：「宣布取消Celine Dion《Courage World Tour》全球巡迴演唱會正在售票的2023年和2024年所有剩餘場次」Celine Dion亦在Twitter發文訴說無奈心聲：「我很抱歉再度讓你們所有人失望，儘管這讓我心碎，但我們最好取消一切，直到我真的準備好回到舞台上」，接著也向全球喜愛她的粉絲做出承諾：「我不會放棄…我迫不及待想再次見到大家」。

Celine Dion近年瘦至皮包骨，令外界擔憂。（IG/@celinedion）

點擊下圖看更多Celine Dion的舊照及靚相：