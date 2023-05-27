黃心美讚姜濤對工作有要求又勤力　透露黃心穎近況︰都係湊下狗

無綫J2 82台推出的首個寵物選秀真狗騷《超級毛特兒大賽》於今日（27日）舉辦行「12強見面會」活動，四位主持向海嵐（Anne）、周奕瑋（Jarvis）、黃嘉雯（Carmanney）、鍾柔美（Yumi）以及有份做神秘嘉賓評判的黃心美（Scarlett）等都帶狗狗齊齊亮相現場，熱鬧非凡。



四位主持與嘉賓以及一班參賽者齊齊亮相活動。（葉志明攝）

本身養有四隻狗狗的黃心美去年3月失去了其中一隻Muffin，因此在參加節目時也令她頗有感觸：「我做這個節目時諗著好開心，點知最尾有一日拍，咁啱嗰日就係我隻狗仔走咗的一年，exactly一年，佢哋問了一條問題點樣去度過隻狗走咗那一關，跟住又叫我同隻狗講句說話，我喊到癲咗，後尾我諗返，點樣度過呢？我自己都好似未過到。」

心美去年痛失愛狗，至今仍未釋懷。（葉志明攝）

自從2018年離開ViuTV後，心美一直沒有再加入其他電視台，談及現在的工作，她透露：「有event就接，今次呢個show，上次都有幫其他電視台做其他節目。（有冇好想拍的節目？）因為做了這個節目，我成日同監製講，不如你遲啲有狗仔去旅行嘅，我就帶埋隻狗仔去旅行。（TVB有冇拋出橄欖枝簽約？）冇，這些事都是我經理人負責，因為接咩job方面的話事權都交給經理人，佢會知道我有咩啱我做，有咩唔啱。」

心美笑言同太多狗狗接觸導致自家狗狗呷醋。（葉志明攝）

月中姜濤在《CHILL CLUB》頒獎禮獲獎時逐個隊友致謝，被部分人指他「點評」隊友，甚至引起RubberBand鼓手泥鯭嘲諷，最後RubberBand為隊友致歉，心美表示：「講真，我冇睇個頒獎典禮，我亦都冇泥鯭的Facebook，我都係略略知道這件事，之後佢哋有出道歉聲明。我自己有做《全民造星I》，我認識的姜濤都係對自己工作好有要求，好勤力的一個小男孩，幾年過去都係一個細路仔嚟嘅，希望呢啲新聞冇影響到佢。至於泥鯭，嗰件事發生之後有見過佢一次，但我冇好奇去問佢，我覺得佢咁大個人自己handle（掌控）到，嗰次我們的話題都係關於寵物，因為佢隻貓最近有病。」

心美大讚姜濤對工作有要求又勤力。（葉志明攝）

至於妹妹黃心穎的近況，心美則說：「都係湊下狗，我都唔知，其實我好少見佢，我通常都係一齊陪Daddy食飯嗰陣見到佢，但我哋尋日有一齊去做義工，因為佛誕，我們一齊派福袋、羅漢齋飯畀公公婆婆。」