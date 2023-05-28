甄志強遭25年粉絲控訴　兩年間義務宣傳竟被Blacklist：心涼透了

現年50歲的前亞視小生甄志強曾在亞視劇集《碧血青天楊家將》中飾演展昭，憑着正氣威武的形象，深受觀眾喜愛。不過甄志強在2009年淡出幕前，轉戰商界，曾在深圳同上海搞餐飲業，後來結束生意，不時回港參與活動。近年甄志強積極經營抖音，經常分享日常生活，又開Live同網民互動，但近日就有一位粉絲公開控訴甄志強，更憤怒留言：「終究錯付了25年！」



當年「展昭」風靡萬千少女！（微博@甄志強）

近年甄志強積極經營抖音，經常分享日常生活，又開Live同網民互動。（影片截圖）

這位粉絲寫道：「忠心付出那麼多時間、精力和感情，台前幕後幫了你那麼多！在你心裏都一文不值嗎？今夜無心之失，我知道無法彌補了，唯有不捨，失守諾言！再見了，林景俊、展昭，再見了甄志強！」據知，甄志強進駐抖音開Live約兩年時間，而這位忠實粉絲不但成為直播間的管理員，還經常送禮物，又幫手剪輯視頻、宣傳，打理粉絲群組等等，但因為「無心之失說錯話」，被偶像「拉黑」，令她十分傷心，甚至直言：「再也不追星了，尤其這種忘恩負義的！」

近日有一位粉絲公開控訴甄志強。（網上截圖）

點擊下圖睇更多：

+ 4

雖然這位粉絲未有透露自己說了什麼令甄志強反感，但她就表示已經不只一次被對方傷害，她自言喜歡了甄志強25年，日夜陪伴對方，忠心付出時間精力，但最後被「拉黑」，令她怒而「脫粉」：「我做不成你的忠粉了，我的忠心一直被你質疑的一文不值，終究錯付了25年，謝謝你的成全，我終於脫粉了，解脫了，放過我自己！你保重！」翻查這位粉絲過往上載的短片，幾乎都是有關甄志強的，從甄志強開直播以來，她也只有8次沒有時間看，可惜雙方不歡而散。對此，不少網民都留言表示支持，勸她看開一點，而她就回覆道：「再也不喜歡了，心涼透了。」可見她備受傷害！