42歲陳冠希夜場High爆生圖曝光　網民大讚：重現昔日壞孩子風采

一代男神，現年42歲的陳冠希 (Edison) 曾經風靡萬千少女，20歲初出道時的他絕對是個超級俊美少年，集型英帥靚正於一身，他當年的靚樣真是零死角怎麼看都咁靚仔。雖然擁有逆天顏值，但隨着歲月流逝，Edison亦迎來了青春不再的一天，且不止一次被指容貌衰老走樣，甚至男神崩壞。不過Edison有時的狀態也相當不錯，日前就有不少網民在社交網分享了他們在上海一間酒吧遇上Edison的原相機視頻，大讚他重現昔日壞孩子風采。

陳冠希一家三口生活幸福。(陳冠希IG)

片中可見Edison一身casual wear打扮，戴上Cap帽穿上熒光黃色T恤再外搭oversize polo恤，相當年輕有型。Edison當晚 (26/5) 其實是應邀到場擔任表演嘉賓，他還即場Rap歌跳舞，表現得好有活力和激情，與現場客人打成一片，玩得十分之投入，氣氛極佳。而Edison的絕佳狀態亦獲一眾網民大讚：「可以原地復出」、「生圖但自帶濾鏡」、「重現昔日壞孩子風采」、「像回春20年似的」、「男神就是不一樣」、「自然樣貌完勝膠面」。另外，有網民留意到Edison的神情就疑惑地問道：「希哥這是High大了？」、「估計是喝多了」。

Edison曾被指急速衰老。(陳冠希IG)

點擊睇Edison在上海夜場High爆生圖：