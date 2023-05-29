李嘉誠專用醫生謝德富孻仔補辦婚宴　連梁愛詩朱玲玲都出席超有面

自政府放寬疫情管制後，不少港人都趁機廣宴親朋大搞婚禮。近日有「富豪御醫」之稱的謝德富孻仔Ryan與妻子Vince辦婚宴，同時慶祝愛女Stacie一歲生日，場面熱鬧。

謝德富孻仔Ryab補辦婚宴。（汪曼玲Facebook）

資深傳媒人汪曼玲日前受邀到婚宴，並於社交網曬出開心片段，並發文透露Ryan兩年前已迎娶Vince，今次是補辦婚宴順道為Stacie慶生，「可算是雙喜臨門。」從相中可見，謝德富兒子婚宴場地設計以白色為主，高雅大方。Ryan及Vince以西裝及白紗現身，雖Vince放下頭髮，婚紗亦以簡單為主，但已經相當搶鏡，優雅高貴。而謝德富與妻子陳㬢齡也精心打扮，狀態不俗。

排場十足！（汪曼玲Facebook）

謝德富兒子婚宴座上賓當然不少等名流明星。富商霍震霆前妻朱玲玲及丈夫羅康瑞現身，朱玲玲一身金色配白色的素色打扮，貴氣十足，同一樣是唐裝的羅康瑞非常般配。此外，前律政司司長梁愛詩、陳美齡、車淑梅、查小欣、蔡一智、鋼琴大師劉詩昆亦有亮相婚宴，可見婚宴星光熠熠。而陳美齡與陳㬢齡是親姊妹，自然會出席外甥婚宴。

陳美齡都有出席。（汪曼玲Facebook）

謝德富是城中的心臟科權威，首富李嘉誠、「四叔」李兆基、查良鏞均是他的客人，與頂級富豪關係密切，就連前特首曾蔭權新抱都是謝德富外甥女；而陳㬢齡也在醫學界工作，兩人在名人及醫學界都聲名顯赫，地位十足。

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