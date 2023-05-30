曾志偉王晶亮相內地網紅直播間　帶3位TVB小花出鏡爆心中力捧名單

「獎門人」曾志偉近日北上工作，親自帶姚子羚和邵初到珠海樓盤活動見識世面，捧藝人出心出力。近日曾志偉現身抖音網紅「瘋狂小楊哥」直播間，帶上4位TVB藝人，可見曾志偉心中力捧小花名單！

曾志偉早前帶姚子羚和邵初出席珠海樓盤活動。（抖音圖片）

曾志偉以一身隨意打扮現身直播間，引來直播間嘉賓瘋狂合照。當小楊哥扮曾志偉說話時，曾志偉笑住裝作打小楊哥，絲毫不見慍怒之色，親民又大方。

玩完一輪後，曾志偉先介紹兩位港姐出場，分別為現年26歲、2020年港姐五強何沛珈（Roxanne），以及30歲的2015年「友誼小姐」林凱恩（Iris）。當網紅聽到何沛珈的名字露出疑惑的神色時，志偉打圓場表示：「沒聽過是吧？因為我把她隱藏得很好。」及後到林凱恩時，林凱恩可愛地向觀眾打招呼，可見林凱恩早已離開「雪櫃」，成為志偉力捧小花之一！此外，TVB星夢出身的谷婭溦亦受邀上直播，更獲大讚為「歌后」。

志偉獲小楊哥餵麵包，仲識做地大讚好食。（直播圖片）

除了三位TVB小花外，連視帝陳展鵬都有亮相直播間，陳展鵬雙手交疊乖乖地站在曾志偉後面，顯得頗為含蓄。而今次的重量級人馬除了志偉外，有份製作近日播出的電視劇《一舞傾城》的王晶亦有在直播間出境，更可愛扮貓，志偉和王晶同框實屬罕見！而本來直播間只有50萬觀眾，志偉出場不久觀眾變飆升至100萬，令小楊哥不禁興奮高呼。

曾志偉話將何沛珈隱藏得很好。（直播圖片）

小楊哥表示之後會拍攝王晶執導的電影《猛男小楊之龍蝦拳》，為了谷藝人人氣，志偉應承只要帶來的藝人社交網粉絲增加一萬，他就會免費為電影客串一天，而谷婭溦的社交網在短短2分鐘變增加了11萬粉絲，可見志偉的號召力。

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