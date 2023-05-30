47歲滕麗名廣州酒吧出騷　黑蕾絲衫配鮮紅皮褲兼暴肥：成個師奶咁

現年47歲的滕麗名出道多年，代表作有《真情》、《陀槍師姐系列》、《尋秦記》等電視劇，早已儲落大批粉絲，尤其近年於無綫（TVB）人氣處境喜劇《愛·回家之開心速遞》飾演「熊尚善」保持曝光率，在內地和香港知名度不減。

金城安（周嘉洛飾）同熊尚善（滕麗名飾）是兩母子。（IG@kalok_）

滕麗名上周五（26日）獲邀上廣州酒吧出騷，吸大批內地粉絲到場追星。滕麗名熱情地同粉絲互動，期間談到《真情》，滕麗名幽默表示：「《真情》？黎姿？有冇人請我食荔枝呀？」有粉絲大聲應承請滕麗名食荔枝，滕麗名開心表示：「我最鍾意食大大粒（荔枝）嗰啲㗎啦！」

期間有粉絲高呼「師姐」並主動伸手上台想握手，滕麗名輕輕拍開笑說：「唔得咁樣拖住㗎，咁樣呷醋㗎啲人！」不過演唱期間滕麗名就瘋狂同粉絲握手，相當興奮。

《陀槍師姐系列》是滕麗名代表作之一。（劇集畫面）

滕麗名穿上黑色蕾絲寬鬆上衣，露出手臂，下身穿上鮮紅色皮褲，配以黑色細高踭皮靴。惟這身出騷服卻不獲網友待見，有網友看畢片段後留言批評：「肉X酸」、「陰公，成個師奶咁，套衫夠嚇人」、「本身女靚女好身材的，穿了這套衣服肉酸」、「頭髮難睇衣品更不堪」。

滕麗名連續多年代言豐胸服務。（截圖）

另外，滕麗名亦驚現麒麟臂和雙下巴，身材頗為走樣，有網友留言道：「我曾經的女神已經變大媽了」、「老這麽多」、「咁肥？確定是佢？」

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