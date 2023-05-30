隱門｜吳岱融首集曬神級演技搶盡風頭　黃智雯童年成潛力新星

由王心慰（Amy姐）監製、翁善瑩編審的《隱門》，主要演員包括陳展鵬（煎Pan）、黃智雯（Mandy）、湯洛雯（靚湯）、劉佩玥、吳岱融（Hugo）、阮浩棕、黃子恆、魯振順、袁鎮業、盧苑茵等。



《隱門》昨晚（29日）一開始，葉嘯天（吳岱融飾）即壞事做盡，除打劫金舖、開槍殺警面不改容；面對親生女心月（黃智雯飾），葉嘯天亦數度下毒手，單是以暴力威逼小心月接賊贓已喪盡天良。Hugo繼《巨輪II》鷲哥後再展奸角魅力，網民看得過癮，讚眼神殺晒兼封吳岱融「TVB第一黐線佬」：「真係癲過鷲哥」、「氣場真係勁」。為避開獸父，心月改姓埋名企圖開展新生活，卻因葉嘯天刑滿出獄人生再被擾亂，重遇但還未相認一刻已遭葉嘯天強行搶車兼拖落車，整晚劇情關鍵則落在很快認出獸父的心月，能否成功避開葉嘯天追尋…網民指《隱門》開劇節奏明快兼有追看性，並謂Mandy角色有新鮮感。

成功避開架車之後，Hugo即時嘅動作竟然係繼續開槍做戲，好專業。

睇番playback，大家都話觸目驚心呀。

昨晚三十年前的槍械劫案場口，除了帶出葉嘯天與心月的衝突，亦帶出葉嘯天及心月與另一主角子喬（陳展鵬飾）的千絲萬縷。相關場口發生罕見意外，拍攝翻車戲期間，由於Hugo與翻起車輛距離太近，只差不足一秒Hugo便有可能被飛起的車輛撞到；不過根據劇組釋出的花絮片，面對突如其來意外，Hugo身手敏捷極速彈開之餘，在未有cut機情況下，仍能神態自若繼續開槍演戲，相當專業，反而現場工作人員無不「觸目驚心」。Hugo事後受訪才笑言其實當時「好驚驚」：「架車就喺眼前飛過係驚架，不過盡做啦。」Hugo又謂當時除了演戲，還有分神留意周遭環境：「我望實綁住車嗰條帶，一拉行我就走（開）。」

李君妍飾演大肚女警。

昨晚另一亮點是飾演心月童年的鍾嘉佑，面對葉嘯天連串「恐嚇」，小心月眼淚話嚟就嚟，獲讚靚女兼演技不俗。翻查資料，小心月鍾嘉佑曾拍攝《Hands Up》、為《Think Big天地》擔任小主持等，拍劇經驗除了《隱門》，還有《廉政狙擊》及尚未播出的《奪命提示》。談到與嘉佑合作，Hugo大讚對方聰明：「佢好醒，導演同幕後亦同佢事前brief好晒，佢都了解到只係做緊戲。我哋鏡頭背後有講有笑架。」鍾嘉佑有不少演出經驗，除了演得亦非常跳得，她IG上有不少跳舞片段，勁有才藝。

呢位小演員鍾嘉佑七情上面好搶戲，Hugo都讚佢聰明。

鏡頭前Hugo對小心月雖然又打又鬧，但其實鏡頭背後二人有講有笑。

葉嘯天第一集已經好好火，包括踢車發洩、燒車同埋向警察挑機。

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