隱門劇情劇透1-5集｜頭五集黃子恆就要死？　離婚重病放火樣樣齊

《隱門》大致劇情：三十年前，悍匪葉嘯天(吳岱融飾)於一宗械劫案被捕而入獄。當年曾為嘯天接贓的女兒改名換姓，以張心月(黃智雯飾)之名重新生活，並嫁予遊艇大王殷昊然(黃子恆飾)；另邊廂，因劫案喪命的同黨遺下兒子莊子喬(陳展鵬飾)，幸得好心人鄧承謙(魯振順飾)收養。一宗車禍令子喬、心月再次相遇，車禍的矛頭卻直指剛出獄的嘯天！心月無法再逃避嘯天這個夢魘，婚姻關係也出現危機。警察楊忻曉(湯洛雯飾)介入調查，更對嘯天、子喬死咬不放。三十年的恩怨重新掀起，當年牽涉劫案的所有人，都被捲進漩渦當中……

收視福星陳展鵬。（劇照）

《隱門》第一集劇情 (05/29)

三十年前，葉嘯天（吳岱融飾）策劃一宗驚天劫案，失敗告終。為嘯天接贓的女兒，改名換姓成張心月（黃智雯飾）重新生活，嫁予「遊艇大王」殷昊然（黃子恆飾），並誕下女兒殷梓晴（楊可瑩飾）。劫案另一名同黨莊振南（徐榮飾），遺下了兒子莊子喬（陳展鵬飾），獲好心人鄧承謙（魯振順飾）收養。三十年過去，一宗車禍令子喬、心月再次相遇，駕車者疑是刑滿出獄的嘯天，他似要回來向當年曾牽涉劫案的所有人討回一切！警察楊忻曉（湯洛雯飾）介入調查，對嘯天死咬不放，就連對子喬都帶着一份莫名偏執……

佢一出場就奸到盡。（劇照）

《隱門》第二集劇情 (05/30)

子喬得知心月認出搶其車的是嘯天，希望心月出面指證，但心月深怕昊然和奶奶朱美琳（盧宛茵飾）得知自己身世，就會失去現時美好生活……嘯天終發現心月是自己女兒，更以公開其身世勒索她，心月只得瞞着家人籌錢，望早日擺脫嘯天。忻曉總覺得子喬可疑，處處針對。子喬偷拍嘯天手下錢七（譚偉權飾），除得知承謙遇襲當日嘯天並無不在場證據外，更發現承謙遇襲前曾與嘯天見面！嘯天收錢後準備離港，卻遭子喬攔阻，忻曉剛趕到，心月亦在場，一切似是會被揭破……

身分曝光。（劇照）

《隱門》第三集劇情 (05/31)

嘯天及時逃走，子喬被帶返警署問話，忻曉問不出所以，無奈放人，其後進行跟蹤。心月向財務公司借錢之事被美琳發現，弟弟張逸風（阮浩棕飾）雖為她圓謊，美琳仍叫昊然留意心月動向。嘯天再要脅心月拿錢，二人會面之時被昊然發現，父女關係被揭，昊然氣憤心月多年隱瞞。子喬從承謙的中學校刊發現驚人秘密，承謙醒過來向子喬坦白，更將三十年前金行劫案和早前車禍受襲的真相和盤托出，此時忻曉剛好來到……

窮追不捨嘅警察。（劇照）

《隱門》第四集劇情 (06/01)

忻曉為承謙錄口供，追問承謙與嘯天的關係，幸子喬早一步指導如何交代事情。嘯天懷疑逸風是自己兒子而接近他，在逸風追問下，令美琳得知嘯天是心月父親，更是剛出獄的賊王。嘯天被仇家尋仇，陷危機之際，忻曉收線報趕來拘捕嘯天，但原來嘯天早有預備成功逃過刑責，令忻曉更感氣憤。心月再被嘯天迫交錢，徬徨下再向子喬求助，昊然卻誤會二人有姦情，告之美琳。美琳大怒將心月趕出家門，昊然更提出離婚。

佢想離婚。（劇照）

《隱門》第五集劇情 (06/02)

心月打算動之以情，希望挽回與昊然的婚姻，怎料梓晴突患上罕見疾病，更引起急性肝炎，醫生提醒要作好換肝準備，昊然卻拒絕驗血。嘯天要火燒遊艇公司警告昊然，卻因忻曉介入而事敗。嘯天改為擄走心月，子喬冒險相救。昊然驗血報告稱可捐肝，但昊然一直不作表態，原來是美琳背後從中作梗……梓晴情況危急，昊然終下了決定，使心月鬆一口氣。惜天意弄人，手術當日，旲然竟因游早泳遇溺，心月拚命拯救……

咁快就要死？（劇照）

《隱門》角色演員對應表

陳展鵬飾莊子喬｜黃子恆飾殷昊然｜杜燕歌飾胡福文

黃智雯飾張心月｜張國強飾楊志強｜譚偉權飾錢七

湯洛雯飾楊忻曉｜楊可瑩飾殷梓晴｜徐榮飾莊振南

吳岱融飾葉嘯天｜韓馬利飾彭蘇菲｜吳瑞庭飾高文治

劉佩玥飾鄧希宜｜袁鎮業飾甘小新｜梁皓楷飾成漢

阮浩棕飾張逸風｜程可為飾陸貴鳳｜孟希璘飾關家寶

盧宛茵飾朱美琳｜胡㻗飾關敬斌｜吳天佑飾程有全

魯振順飾鄧承謙｜張翼東飾丁子力｜葉曉陽飾傅棠