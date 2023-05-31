45歲陳鍵鋒發福留鬚金毛Look現身加拿大　近年低調避世變油膩大叔

現年45歲的陳鍵鋒自2010年約滿TVB後轉戰內地發展，但近年因受腦血管遺傳病影響，淡出演藝圈，更一度轉行做潛水教練，不過2021年他因牽涉到潛水學員溺斃事件，受風波影響更搬屋避世，之後就一直低調，甚少分享近況。日前有網民在加拿大多倫多機場偶遇陳鍵鋒，相中所見，陳鍵鋒獨自坐在餐廳中，見他正低頭玩電話，並未有留意被人影下這一幕。



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陳鍵鋒因在古裝劇《美人心計》中飾演男主角劉恆而為內地觀眾熟識，他更被封為「古裝美男」。（影片截圖）

身穿黑色衫現身的陳鍵鋒，染了一頭金髮，還戴着耳釘，打扮相當時髦。不過身材明顯發福不少，連頸部同背部都十分厚肉，而且未有剃鬚，與過往青靚白淨的形象相差甚遠，網民紛紛留言感嘆昔日的靚仔小生已不復存在，亦有人指他變得「油膩」了不少。早年北上發展的陳鍵鋒曾參演《美人心計》、《亂世佳人》、《封神英雄榜》等大熱劇集，憑溫文爾雅的形象深受觀眾喜愛，但在約4年前發現有腦血管遺傳病，令他萌生淡出娛樂圈的念頭，更報讀為期4年的美國芝加哥遙距神學學士課程，決心致力傳教。擁有獨木舟、聾人手語、幼兒護理、潛水牌等幾十個技能等級證書的陳鍵鋒一度轉行教潛水，但2021年6月一名男士在西貢學潛水溺斃，陳鍵鋒被捲入事件中，事後他更被傳媒發現搬離寓所，自此「避世」多時。

陳鍵鋒一度轉行做潛水教練。（IG@sammul.chankinfung）

陳鍵鋒在電影《新包青天之冰魄》中明顯發福不少，不但面圓圓，連頸部同背部都十分厚肉。（影片截圖）

今年年初，由陳鍵鋒同郭雪芙主演的網絡電影《新包青天之冰魄》在內地正式上映，戲中他完全抛開偶像包袱，化身皮膚黝黑、身形圓潤的包拯，相當敬業。不過其實電影早在2019年已經煞科，陳鍵鋒近年已經暫停演藝工作，一直深居簡出，甚少公開露面。久未現身的陳鍵鋒似乎亦不打算重返幕前，近年都未有再刻意維持身形及外貌，私底下都面圓圓現身聚會，臉上留有鬍鬚，白淨小生樣不再。