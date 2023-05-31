千億富三代鄭志雯秘密誕第五胎　宴請眾名媛貴婦位位身價不菲

「香港四大家族」之一鄭裕彤家族涉足房地產、酒店、珠寶等行業，家族第三代傳人鄭志雯（Sonia）現時掌舵集團的酒店業務，擔任瑰麗酒店（Rosewood）集團首席行政總裁，家族擁有千億身家。身為商界女強人的Sonia，原來早前已秘密誕下第五胎，日前她帶着BB出席名流聚會，一眾城中名媛、貴婦等都有獲邀出席，現年42歲、已經生了5個小朋友的Sonia面色紅潤，氣色不錯，她手抱BB出鏡，母愛滿瀉。



鄭志雯（Sonia）早前已秘密誕下第五胎。（IG截圖）

Sonia（圖中）是富商鄭裕彤的孫女，亦是新世界發展主席鄭家純的長女，畢業於哈佛大學應用數學和經濟學系，進入家族企業工作後即成為集團酒店事業「揸Fit人」。（IG@soniacheng_rosewood）

生於大家庭的Sonia，是富商鄭裕彤的孫女，亦是新世界發展主席鄭家純的長女，畢業於哈佛大學應用數學和經濟學系，進入家族企業工作後即成為集團酒店事業「揸Fit人」，甚得長輩及集團高層認可。2012年3月Sonia與「鋼鐵大王」龐鼎元孫兒龐建貽（Paulo）舉行婚禮，當時在灣仔會展筵開過百席，城中名人、高官都有到場，場面熱鬧。Sonia與Paulo同為豪門出身，絕對是門當戶對，婚後兩公婆恩愛有加，如今更迎來第五胎，家庭幸福美滿。

Sonia與「鋼鐵大王」龐鼎元孫兒龐建貽（Paulo）恩愛有加。（IG@soniacheng_rosewood）

眾人身處高級餐廳，而這次出席聚會的都是富豪圈的風雲人物，位位都身價不菲。當中林青霞繼女邢嘉倩身穿黑色衫襯牛仔褲，打扮簡單仍難掩氣質。同場的還有遠東集團創辦人邱德根孫女邱詠賢、富力地產主席李思廉的獨女李嘉穎、利邦集團主席馮國綸的新抱馮余慕莊（Colleen Yu）、百年企業馮氏集團大小姐馮詠儀、柳王明琪、騰訊公司總裁劉熾平太太湯敏儀等等，位位都出自豪門貴婦圈，非富則貴！

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