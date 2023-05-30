開心速遞｜「賈名媛」邱芷微講急口令獲網民大讚標準:咬字要清楚

「賈名媛」邱芷微(Chelffy) 於日前在無綫處境劇《愛.回家之開心速遞》中大騷急口令一幕獲網民大讚清楚標準，還要顧及記走位及演技，認真不簡單。Chelffy 之後更在社交平台分享自己在現場及事前練習的片段，並逐一答謝網民及分享自己如何鍊成這成果。

Chelffy 表示第一次表演急口令都緊張，因此好多人問花了多少時間練習：「這場戲是拍攝前一星期才收到劇本，當我看到有急口令場口都心知唔容易，你叫我普通玩就容易，但要做埋戲就唔容易㗎喇！短短幾句急口令，雖然要記熟唔難，但要加上動作表情及聲線運用就需要花時間練習，起碼要做到所有嘢加埋都唔甩，仲要收放自如。由於當時唔清楚拍攝時導演需要什麼速度及語氣，因此當我練習的時候每種速度及演繹方式都有練習及研究。」

「賈名媛」邱芷微大秀急口令一幕獲網民大讚清楚標準。

Chelffy 更笑言練習期間更影響了男朋友、學生及家長，結果齊齊挑戰她：「我真係好似黐線婆咁個口日練夜練，因為我想練到個腦唔使諗都講到，佢哋聽到就梗係好奇我講乜。可能因為平時唔會特別留意我講嘢有冇咬字清楚，但一玩急口令，個個都重點放在咬字發音問題。平時我教學生講對白咬字要清楚，今次我的演出真是一個完美的示範。我冇諗過學生及家長都好投入地玩呢段急口令，甚至開始挑戰其他急口令。」被問到有何秘訣，Chelffy 表示：「可能自己本身係歌手，我當咗好似平時唱歌玩Rap咁。但急口令沒有音樂，因此我會搵我嘅節奏及音調來present 屬於自己的版本。」