盤點台灣人氣Top5女網紅　女神林襄IG追踪人數不敵性感火辣人妻

一方水土養一方人，而台灣就孕育不少美女，位位擁有甜美的面容及魔鬼一般的身材，成為不少網民的追棒對象，不少網紅人氣爆燈更紅到去香港，就如啦啦隊舞者林襄，她的一舉一動都受到不少傳媒關注。不過在一眾台灣女網紅中，林襄的社交媒體的追蹤人數居然不是排在第一位，而排於榜首的女網紅其Instagram的追蹤人數居然比林襄抛離200萬人，而且還是一位媽媽。以下盤點出人氣Top5的台灣女網紅，讓我們一起看看第一位是誰吧！



第五位：Yumi.k

Yumi身材非常火辣！（IG/@yumibb8888）

更毫不吝嗇大派福利。（IG/@yumibb8888）

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第四位：林襄

相信不少香港人對於林襄並不會感到陌生。（IG/@95_mizuki）

她的行為經常為網民討論。（IG/@95_mizuki）

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第三位：泥泥

泥泥是位插畫家。（IG/@janie.lin）

IG追蹤人數有199.7萬（IG/@janie.lin）

身材非常火辣。（IG/@janie.lin）

第二名：翁子涵

翁子涵IG追蹤人數有323.8萬（IG/@babe.weng）

雖然翁子涵人氣高企，不過就接二連三被爆出黑歷史，先有傳她吸毒，再有指是「假千金」兼虛報學歷，早前更有台灣媒體稱她涉及賣淫，甚至稱她已惹怒當地淫窟組織所以被封殺。不過翁子涵仍未有正式公開回應種種是非。（IG/@babe.weng）

她曾在2019年8月在台灣賽區參選過「第31屆亞洲小姐2019」，除了獲得「網路票選最佳人氣獎」之外，更獲封為「完美女神」。當時有台灣傳媒爆料，子涵之所以能夠獲獎是靠一位名為「MICHAEL WANG」的人「贊助」了100萬台幣（約港幣25.8萬），惟知情人士沒有說明對方基於什麼理由和關係去資助，引發網民遐想。（IG/@babe.weng）

第一位：謝薇安（Vivian）

謝薇安（Vivian）被稱為台灣最美辣媽（IG/@missingvivian）

她的IG曾經坐擁近500萬追蹤人數，僅次於周杰倫。（IG/@missingvivian）

不過因為IG帳號被封鎖，因此她在2021年1月「江山再起」重新開設帳號。（IG/@missingvivian）