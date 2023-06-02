莫家堯久未露面與謝君豪聚會　接手家族生意舊年被爆買跑馬地豪宅

前TVB藝人莫家堯在2004年約滿TVB後淡出演藝圈，並轉行從商，甚少公開露面，但仍不時與圈中好友相約聚會。日前謝君豪在社交平台曬出一系列聚會照，並寫道：「與戲劇學院同學度（過）了一個愉快下午。」相中所見，身穿間條T恤的謝君豪，與幾位同學一起High Tea，當中久未露面的莫家堯亦在場，身穿黑色T恤同淺色短褲出鏡的他，皮膚黝黑，身形健碩，Man到爆！



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畢業於香港演藝學院的莫家堯在1990年加入亞視，曾擔任劇集《點解阿Sir係隻鬼》的男主角，在劇中與萬綺雯飾演情侶。之後莫家堯過檔無綫參演了不少劇集，包括《西遊記》、《刑事偵緝檔案III》、《陀槍師姐》、《倚天屠龍記》、《烽火奇遇結良緣》等，雖然多數飾演綠葉角色，但仍憑着精湛演技令觀眾留下深刻印象，當中他在《倚天屠龍記》中飾演的殷六俠，雖然戲份不多，但因發揮出色而為內地觀眾所熟識，成為他的代表作之一。

莫家堯在《倚天屠龍記》中飾演殷六俠.（影片截圖）

重溫過往精彩演出：

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直至2004年莫家堯約滿離巢，出身富裕家庭的他，息影後主力打理家族電子產品生意，成為公司總裁，業務遍佈香港、內地及馬來西亞。去年5月有報道指莫家堯斥資2,315萬元購入跑馬地金山花園一個「鳳凰樓層」豪宅單位，單位實用面積910呎、樓齡約39年，而買家名字為莫家堯（MOK KAI YIU EDWARD），與莫家堯中英文名相同。而莫家堯現時仍與不少圈中好友保持聯絡，不時相約唐文龍、呂頌賢等揸電單車，現年54歲的莫家堯Keep得十分Fit，佬味十足！

莫家堯曾在2018年應同屆演藝學院同學鄧偉傑邀請，復出出演舞台劇。（IG圖片）