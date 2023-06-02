吳啟華獲年輕靚女富婆開茅台慶祝生日　女方生活奢華常曬珠寶手袋

近年長駐內地發展的吳啟華，除了拍戲、出席商演活動之外，亦積極經營短視頻平台，與朋友合作投資開製作公司，將事業愈做愈大。剛剛在上個月過了59歲生日的吳啟華，獲不少好友為他慶生，日前一位年輕富婆曬出一系列為吳啟華慶祝的照片，並寫道：「給不老男神慶生，家宴是對朋友的最高禮遇～華哥生日快樂，所有好朋友都過來給華哥慶祝生日。」身穿橙色Polo恤吳啟華，外形十分Fit，他與這位靚女富婆合照時似乎顯得有點拘謹，但仍大方展露笑容。



吳啟華在上個月過了59歲生日。（小紅書圖片）

相中所見，吳啟華獲邀到靚女家中作客，對方為他準備了一枱豐盛的美食，還送上一個Rolex名錶造型的生日蛋糕，看來都很清楚吳啟華是一位愛錶之人。此外，她還準備了幾支茅台酒，相當揼本。而這位靚女富婆的身份亦不簡單，據知現年28歲的她是高級珠寶品牌創始人，還是翡翠鑒定師及寶石鑒定專家，經常大曬奢華生活，包括豪宅、名貴珠寶首飾及名牌手袋等等。

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吳啟華早年曾與泰國富家女有過一段婚姻，但這段婚姻僅維持了3年。2007年吳啟華與年齡相差21歲的內地女星石洋子結婚，婚後育有一女，直至2014年結婚7年婚姻關係。雖然吳啟華曾經歷兩段婚姻，但保養得宜的他魅力不減，依然大受歡迎，隨時迎來第三春！