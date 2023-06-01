模特大賽｜前無綫「御用丫鬟」陳婉婷驚喜參賽硬撼KOL沈靖喬

由Ace Entertainment打造的《2023 ACE演藝模特大賽》，日前已進行兩大組別：「Face of Hong Kong（FOHK）模特組」及「演藝組」的海選，以FOHK模特組的報名反應最熱烈。因FOHK冠軍會被直送韓國接受演藝及模特訓練，並代表香港參加韓國總決賽《Face Of Asia》，跟來自韓國、日本及泰國等地的模特新星爭奪總冠軍！曾參加《全民造星III》、任職醫生的蘇雋祁，在上屆FOHK組獲優異獎，今年他捲土重來作「王者挑戰」，並會到韓國知名演藝及模特訓練學院YS Group特訓，以增勝算！

前無綫「御用丫鬟」陳婉婷（Hebe）驚喜參賽。

另一驚喜，是兩大「宅男女神」及體壇小鮮肉報名加入FOHK戰團！4年前離開無綫、近年轉投KOL行列的「最索丫鬟」陳婉婷（Hebe）驚喜參賽，曾參加ViuTV選秀節目《Good Night Show 廣告女皇》的KOL沈靖喬（ChingQ）也型格魅力登場！至於本港田徑界19歲小鮮肉、有「田徑朴寶劍」之稱的香港飛人Kingsum姚敬琛，更以「大包圍」方式、一口氣報名參加兩個組別，實行跨過界，欲由體壇一躍踏上星途。

曾參加ViuTV選秀節目《Good Night Show 廣告女皇》的 沈靖喬ChingQ。

大會首席執行官兼「美容教主」唐安麒博士表示，《ACE演藝模特大賽》一直是港韓兩地的「星工廠」之一，過往有得獎者包括「學霸甜心」Kylie C.（鄭杞瑤），以及童星孖妹鄭寶（Jaybo）及鄭貝（Jaybie），在韓國接受專業訓練及獲試鏡機會，今屆報名反應熱烈，可見報名者對大賽寄予厚望。她說最榮幸的，是邀得韓國著名藝術學院的教育總監Cho Jae Yoon專程來港「擇星」，和大灣區傑出企業家蔡加敏，以及YS Group社長Yong Heo出任評審。Cho Jae Yoon任職的藝術學院，在韓國及海外均享負盛名，曾培育BTS成員V和Jimin、歌手泫雅及韓團GOT7及Apink等成員。

曾參加《全民造星III》、任職醫生的蘇雋祁，在上屆FOHK組獲優異獎，今年他捲土重來作「王者挑戰」今年有望勝出。