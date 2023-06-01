吳雨霏瘋傳復出開演唱會　好姊妹鄧麗欣認有傾過：佢心入面好想

鄧麗欣（Stephy）與雲浩影（Cloud）昨晚出席健身店開幕活動，近日瘋傳吳雨霏（Kary）比之前活躍，更有傳她會復出開演唱會。Stephy表示睇到報道都有特地問對方，不諱言Kary都好想，但目前就有一個考慮。



鄧麗欣（Stephy）、雲浩影（Cloud）、林家棟、葉泓聲等昨晚出席健身房分店開幕活動，原來Cloud是這間健身房的星級客人，她指自己入行後才做運動，上鏡狀態靚好多，亦解決了水腫問題。而Stephy幾乎日日都做運動，就算不去健身房都會在家中拉筋。她指自己以前打開排球，習慣團體活動，除非在家裡先會自己運動，而Cloud則喜歡有教練陪住，幫手糾正動作。

Cloud（左四）、Stephy（右三）出席健身店開幕活動，一齊切燒豬。（梁碧玲攝）

Cloud說自己一星期最多做三日運動，尤其拍攝前一日都會去健身，第二日即刻收水，狀態更佳。（梁碧玲攝）

近年頻頻有人催吳雨霏（Kary）復出，而Kary日前都在IG寫：「點解有一萬個人問我係咪開演唱會😂大家係咪想睇先？😌😌😌」問Stephy到底Kary是否真的復出，她表示：「我最近有見過佢，我都因為聽好多呢啲報道而問佢係咪真係出返嚟，以我所知就唔係，佢冇講實，我諗有咁嘅機會，但係佢自己都仲諗緊時間O唔OK，始終佢有三個小朋友，啲時間都幾難遷就，我諗佢自己心入面好想做呢件事，但可能都要睇吓自己能力係咪真係可以做到，同埋要時間OK。」

問Stephy有冇鼓勵對方復出，她指不想畀壓力Kary，作為好友兼前隊友，自己很想再聽Kary唱歌，但一切還是留待對方自己作主。（梁碧玲攝）

講到近日工作，日前Stephy與周國賢（Endy）拍廣告，Endy指她「手車好辣」，但Stephy卻說：「佢好犀利，因為我哋係攝影棚度拍，佢都知我手車好辣。可能佢估嘅啫，佢知我揸比較Sporty嘅車，就估我好辣。」Stephy表示自己很享受揸車，去旅行都自駕遊。

Stephy原來好鍾意揸車。（梁碧玲攝）

近日吳雨霏瘋傳復出，日前更在IG問：「點解有一萬個人問我係咪開演唱會😂大家係咪想睇先？😌😌😌」（Instagram：ngk）

下半年Stephy將以拍戲為主，但亦期待與音樂有關的工作，問到會否出歌或開Show，她表示：「可以有啲新歌配合吓，但係唔敢講實住，成日都驚應承咗大家之後會俾人追數，咁就唔係幾好，希望年尾或者出年有驚喜畀大家。」至於Cloud都剛錄完歌，希望今年內可以有小型演唱會。