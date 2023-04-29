12日︱鄧麗欣大方分享愛情觀　承認欠粉絲演唱會︰會還畀佢哋

香港愛情電影《12日》，由《12夜》導演林愛華執導，鄧麗欣及馬志威主演，電影已於4月27日正式上映。今日（29日），林愛華攜同鄧麗欣、馬志威一同出席電影宣傳活動，與觀眾見面，更即場與觀眾分享二人的愛情觀及演出電影的點滴。

電影《12日》的宣傳活動上，Stephy鄧麗欣分享指認為會一見鍾情，認識不久便會知道與對方能否在一起。（莫匡堯 攝）

鄧麗欣與馬志威於活動上對談時，被問到愛情應該一見鍾情抑或培養，馬志威表示：「我覺得係可以慢慢隨住時間去滋長。」而鄧麗欣則分享指：「我覺得愛情係應該一見鍾情㗎喎！邊有得培養㗎？識咗一個人冇耐其實就會知道會唔會同佢一齊到！」

Stephy鄧麗欣、馬志威、導演林愛華（左二）在電影《12日》的宣傳活動上大方分享各人對情的觀念。（莫匡堯 攝）

鄧麗欣與馬志威在宣傳活動上接受訪問時，分享到電影劇情跨越多個年紀與人生階段，演繹難度甚高，Stephy表示：「外型上又跨度、演繹上又跨度、情緒上嘅跨度都好大！其實對我嚟講我覺得情緒上難啲，由女生嘅角度，由好相信愛情到後尾有失望、到不相信、跌落咗個深淵裡面，呢種情緒慢慢谷落去其實幾辛苦嘅。」

二人在戲中經歷了十年的起起跌跌。（《12日》劇照）

馬志威亦表示：「究竟可以點樣說服到別人，呢個係18歲嘅我、呢個係30歲嘅我，呢樣係難度。」他續指自己對其中一場戲尤其深刻：「有一場鬧交嘅戲，兩三頁紙其實係得我不停鬧Stephy，又要氹、中間又要鬧，嗰場戲好深刻因為用咗好多Energy。」他指自己性格較平和理性、甚少爭執，所以在演繹上具有一定難度。

Stephy鄧麗欣表示拍攝《12日》的難度在於角色年紀跨度下的外型與情緒塑造。（莫匡堯 攝）

鄧麗欣早年曾參演一系列葉念琛愛情電影，成為當時極為流行的作品，事隔十多年Stephy演出的愛情電影不論題材及角色深度亦有所轉變，她表示與林愛華導演合作的成果非常不一樣：「我自己嘅年齡同經歷好唔同啦，演繹上都唔同。第二我覺得男導演同女導演都好唔同，佢哋想講嘅嘢、表達嘅角度，或者現場處理事情嘅方法都好唔同，所以好影響我點演繹。我其實都係將導演想講嘅嘢講出嚟，我覺得同女導演合作有另一種模式，我覺得幾好玩。」

Stephy鄧麗欣表示與早年的愛情作品相比，與林愛華合作《12日》更見男女導演處理電影的差異。（莫匡堯 攝）

拍攝愛情題材的電影，亦於台上大方分享自己對愛情的觀念，Stpehy表示未感壓力：「預咗㗎！有心理準備！同埋我都幾有經驗㗎喇，對於回答呢啲問題，有晒準備點答。不過對於我自己嚟講，好多時我都唔介意分享，當然我都想保持返自己啲啲嘅私隱啦！但係盡量有啲咩，到而家呢個年代，冇咩嘢需要太隱瞞，同大家開心Share我哋嘅想法，我覺得冇乜問題。」Stephy亦表示電影《12日》雖然結局較灰暗，但亦不會令自己對愛情失去期許：「我覺得電影還電影，角色還角色，會影響我嘅情緒，但係本質上嘅自己，想法唔係咁容易可以改變到嘅，自己有自己嘅原則嘛！」

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拍攝愛情題材《12日》，少不免分享自己的感情經歷，Stephy鄧麗欣指未感壓力，亦希望在保留少許私隱下盡量與大家分享。（莫匡堯 攝）

今日適逢全港戲院日，《12日》許多場次亦爆滿「滿場紅」，Stephy表示會趁機會入場謝票多謝觀眾，謝票的時間表已排到晚上。而作為「票房福利始祖」，Stephy笑指：「唔好喇！我覺得上次開得太大喇個頭！所以今次到咗先啦！希望排片排得好啦，可以多啲人睇到我哋部戲，票房就到1000萬再問我啦！砸住數先！」亦預告若票房突破千萬，將會再舉行與觀眾見面的大型活動。

Stephy鄧麗欣作為「票房福利始祖」，笑指《12日》破千萬後再決定福利。（莫匡堯 攝）

在《12日》宣傳活動期間，不少Stephy的粉絲都表達對演唱會的期待，Stephy認真地表示：「會有呢個計劃喺我嘅Schedule裡面，至於排到幾時就未有確實嘅日子囉！相信會有呢一日畀佢哋嘅，還畀佢哋！」她亦表示一直以來都有儲歌唱作品，包括不同的唱片與電影主題曲，而新歌作品將要視乎緣份。