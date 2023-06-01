蔣志光效力31年疑離巢TVB　官網被除名最後劇集係呢套

61歲蔣志光效力TVB多年，但最近有消息傳出，原來蔣志光在2022年已經跟TVB完成所有合約，翻查TVB官網的藝員名單，已經沒有蔣志光的名字，疑似正式離巢！蔣志光暫時最後一套演出的劇集是《白色強人II》，而未播出的劇集《破毒強人》。

蔣志光暫時最後一套演出的劇集是《白色強人II》。（劇集截圖）

講起蔣志光，大家可能會想起他在《降魔的》演出的「莫有為」又或者《老表，你好hea！》的「高音」甚至是《男親女愛》的「詹士安」等有特色而多樣化的演出。由1991年開始，其實蔣志光就已經份演過超過50套劇集以及近20套電影演出，亦有近20次的劇集獎項提名，其中也憑《老表，你好hea！》奪得過2014年的最佳男配角。

《降魔的》的「莫有為」也十分代表性。（《降魔的2.0》截圖）

但對於7，80後的觀眾來說，蔣志光可說是樂壇上曾經走在潮流尖端的歌星。在1985年，他受邀在林子祥的首個演唱會上扮演他的唱腔，因為扮得極為神似而獲當年的寶麗金唱片賞識，簽約後以一首《我也不想說謊》參加流行曲創作比賽而受人注意，當期時同公司的李克勤和黃凱芹也有推出專輯，可惜蔣志光的專輯未如理想。

蔣志光曾經係流行歌手。（《大步走》截圖）

蔣志光還有一樣經典，他曾創造出TVB宇宙！在《降魔的2.0》一人分飾多個角色，當中其實艾鐵文、祁仁、葉學明三個角色都是蔣志光在《鬼同你OT》、《實習天使》及《情越海岸線》演過的角色，算是編劇留在《降魔的2.0》中的一個小彩蛋。

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1990年蔣志光轉會到創意家族，更推出了《相逢何必曾相識》、《舊朋友》、《皇后大道東》等經典作品，在香港以至海外華人圈都廣為流傳。《皇后大道東》由林夕填詞、羅大佑和蔣志光合唱的《皇后大道東》，亦成為90年代其中一首最為流行的歌曲。1993年蔣志光退出樂壇後，就絕少公開演唱。蔣志光受訪時亦說過：「唱歌為我帶嚟知名度，我即刻用呢個知名度入電視台，至少做演員會與我做導演嘅終極目標較接近。」