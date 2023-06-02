伍樂怡與名媛出海躋身上流社交圈　家底豐厚與富二代男友感情穩定

現年30歲的伍樂怡（Kelly）在2017年參選港姐後入行，加入TVB後機會多多，但日前Kelly突然在社交平台發文透露自己已不再從事幕前工作，未來將專注打理自家品牌生意，令不少網民大嘆可惜。其實Kelly近期已未有在幕前亮相，但就不時出席活動、宴會等，早前她就與一班好友出海玩，包括名媛馮余慕莊、模特兒麥少瑜、名模Amanda S.等等，可見她已躋身上流社交圈。



Kelly近期已未有在幕前亮相，但就不時出席活動、宴會等，早前她就與一班好友出海玩，包括名媛馮余慕莊、模特兒麥少瑜、名模Amanda S.等等。（IG@colleenmcyu）

當中馮余慕莊（Colleen Yu）是利邦集團主席馮國綸的新抱，經常與富商林建岳大女林恬兒（Emily）、「千億新抱」徐子淇、霍英東孫女霍詠詩（Christine）、馮氏集團大小姐馮詠儀、名媛柳王明琪等聚會。而自小在加拿大長大的Kelly，本身亦家境富裕，爸爸同大哥經營內衣生意，不但遍佈內地多間大型連鎖店，還遠銷至世界各地，每年營業額達500萬美金（約3,916萬港元）。

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不過Kelly回流香港後未有接手家族生意，反而加入演藝圈，近年更選擇自己創業，先後創立滑水衣品牌「IBRIO」及與哥哥合資開設健康Bagel網店，年紀輕輕的她已經是兩個品牌的老闆，相當叻女！而在感情方面，Kelly在2021年被爆與經營家族生意的富二代Fred拍拖，據知Fred也是商人，名下生意多多，但兩人一向低調處理感情事，保密功夫做到足，平時在社交平台隻字不提男友，雙方在網上更零交流，不過兩人曾着情侶裝出席Party，當時Kelly在男友身後擺心心手勢合照，相當甜蜜，兩人拍拖兩年感情穩定。

Kelly與富二代男友Fred感情穩定。（IG圖片）