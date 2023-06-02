凍齡主播43歲黃珊係烘焙高手　7年前整蛋糕舊相少女感震撼網民

新聞界美女如雲，除了一眾年輕小花外，亦有些資歷豐富的主播，當中必數無綫首席女主播黃珊。她在行內經驗豐富，效力多間電視台，但外表一點也看不出原來她已經43歲，說是「凍齡主播」絕對當之無愧！近日有網民貼出她7年前的舊照，雖然她當年已36歲並且生了兩個小朋友，但完全跟廿幾歲少女無異。



無綫新聞部首席主播黃珊，以凍齡有術見稱，從外表根本看不出已是43歲。她入新聞前曾任職空姐，先後做過有線、亞視和鳳凰衛視的新聞主播，中間雖然曾經轉行做過唱片公司的首席助理機構傳訊總經理以及證券行公關經理，但自17年起便效力無綫新聞至今。

黃珊知性專業的形象深入民心。（電視截圖）

黃珊曾任職港龍空姐，貼出在機場返工的證件。（IG@toniwongshan）

黃珊以一頭短髮示人，在一眾長髮女主播中顯得很突出，亦有專業、知性感，從社交網所見，她育有一仔一女，但身型樣貌完全冇走過樣。她也坦然面對年過40的心境，今年生日引述了楊紫瓊奪金球獎的感言，指「妳已經努力了這麼久，妳跟過這麼多有才華的人工作，所以沒事，這不成問題，然後就有一份最棒的禮物來了！」並表示自己過了40後，經常忘記到底是幾多歲，又說：「不是刻意逃避，是四十多還是五十，都沒有差吧？不用拼命的，做裡外都『逆齡』的人，活在當下，做合乎年紀的事，便能活出自己了！」

今年步入43歲生日的黃珊，在IG撰文表示：「做裡外都『逆齡』的人，活在當下，做合乎年紀的事，便能活出自己了」（IG@toniwongshan）

近日有網民翻出她16年的整蛋糕舊照，即使已36歲但仍充滿少女感，似廿幾歲的後生女，但網民卻說現時的她更有成熟美，指現時的她更美！其實，黃珊私下是烘焙高手，以往不時貼出整蛋糕的照片，更為自己製作的蛋糕開設IG，幾個月前她的大女13歲生日，她亦在IG分享自己整蛋糕的過程，認真內外兼備。

網民16年的舊照被翻Loop，網民對於她36歲仍青春如少女，感到非常震驚，更有幾千個Like！（fb圖片）

黃珊的女兒月前13歲生日，黃珊如常整蛋糕給她，更紀錄低整個過程。（IG@Toniwongshan）

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