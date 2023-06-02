炎明熹受訪遭機心女主播搶鏡　白色貼身上衣突顯好身材被揭是慣犯

炎明熹人氣高企，難得返港出席活動吸引大批傳媒採訪，GI炎粉亦紛紛到場支持，但竟被TVB娛樂新聞外景主持鞏姿希搶晒鏡，更有網民封她為「機心女」。



炎明熹與陳凱琳出席活動，透露六月中會赴台灣畢業旅行。（影片截圖）

炎明熹日前身穿運動服與陳凱琳出席活動，席間又做瑜伽又大展廚藝，表演炒蛋，吸引大批傳媒採訪。活動後2人齊接受訪問，TVB娛樂新聞主播鞏姿希以白色貼身短上衣，曬豐滿上圍兼露出纖腰，加上高䠷身形成功搶去焦點，網民指她有欠尊重，主持不應搶去嘉賓風頭，更指一身打扮機心太重，令人難以留意炎明熹及陳凱琳的回應。

現年30歲的鞏姿希於倫敦帝國學院策略營銷學碩士畢業，2018年參選香港小姐，同年10月入讀兩個月的短期無綫電視藝員訓練班，其後加入娛樂新聞台擔任主播至今，最為人熟悉的卻是前年在無綫《明星運動會》上，主動向高層曾志偉撒嬌擺出大心心，簡直是公開示愛擦鞋，引得曾志偉笑得開懷，網民批評鞏姿希充滿機心博上位，去年參加《全能司儀選拔大賽2022》，自爆患有驚恐症更明言：「我曾經每日起身都喺度諗點解我未死？」同時傳出工作人員爆料，指台前幕後都十分討厭鞏姿希，因為她經常見高拜見低踩，是非多多。

鞏姿希向曾志偉派心一舉成名。（影片截圖）

鞏姿希IG有不少靚相。（IG@krystl.kung）