周柏豪更衣室出浴照被瘋傳　驚見鏡頭勁愕然：已經聯絡咗律師

周柏豪榮升爸爸後近年多於內地工作，努力賺錢養家。近日在各大討論區忽然瘋傳疑似柏豪洗澡時照片，令人嘩然。



近日在各大討論區忽然瘋傳疑似柏豪洗澡時照片，令人嘩然。（IG：@punkhippie）

瘋傳的照片見到一名樣兒與周柏豪極相似的男士正在洗澡，對突如其來的拍攝非常愕然，馬上用衣物遮住重要部位。網友議論紛紛，無法確定是AI改圖還是周柏豪真身，無獨有偶2018年周柏豪曾在IG發長文，怒斥有男子在更衣室偷拍，令事件更疑幻似真。

2018年2月，周柏豪在Instagram提到被偷拍的事發經過，並呼籲大家要正視這個行為。事緣他在體育館比賽後，到更衣室換衫。疑有人認得他是周柏豪，於是在門口位置用手機偷拍，結果引起了周柏豪的怒火，他大聲喝止對方，然後肇事者立刻逃跑。經一番盤問後，肇事者承認偷拍並刪除照片。而該位人士只得18歲，周柏豪得知後，表示：「已是成年人，你要清楚知道自己能夠做什麼，不能做什麼。」但當日柏豪指在更衣室門口位置被偷拍，而近日流出照片正在洗澡，加上當時柏豪稱已刪圖，故網民推測照片是之後拍攝。周柏豪經理人公司回應：「我地已經聯絡左律師，尋求法律意見，現階段不方便回應。我地會保留一切的法律追究權力。多謝大家關心。」