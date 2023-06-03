1993年港姐敍舊昔日女神30年變化驚人　陳妙瑛激罕露面最驚喜

每年的香港小姐競選都總會有是非，甚至會有佳麗不和傳聞，但當中亦有不少佳麗建立了真友誼，1993年港姐一班佳麗就成為了好朋友。今年是她們相識30年，友情多年至今依然不變，日前她們就相約敍舊，當年的亞軍林麗薇還將她們這次歡聚的靚相放上社交網分享。

1993年港姐亞軍林麗薇。(林麗薇ig)

1993年港姐冠軍冠軍是莫可欣，亞軍是林麗薇，季軍是余少寶，同屆還有陳妙瑛、郭可盈、麥家琪等，她們大部分早已淡出幕前，有些轉戰商場，有些嫁作人妻相夫教子。雖然各有各自的生活，但她們不時也會相約敍舊聯誼，今年是她們相識30周年，更加要一起紀念一下。當日她們十分之齊人，以前經常擔任港姐司儀的曾志偉和陳欣健都有出席，而部分不在香港的佳麗就通過視像方式見面參與，大家都好有心。

莫可欣是1993年港姐冠軍。（視覺中國）

從相中可見，她們都keep得好好，看上去根本看不出實際年齡。莫可欣、林麗薇、郭可盈、莫可欣、麥家琪以及陳妙瑛的凍齡樣貌幾乎無變過。最令人驚喜是久未露面，近年極為低調的陳妙瑛也有出鏡，早已退出娛樂圈轉戰商界成為女強人的她，依然漂亮如昔，面部肌膚緊緻，即使有少許眼紋仍無損她的美貌，剪了短髮的她形象清新。

當年陳妙瑛與莫可欣、郭可盈在1993年参選香港小姐，雖然是半熱門人選，但最後五強止步，獲「最美麗相中人獎」。（tvb.com）

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現年50歲的陳妙瑛在1993年參選港姐後入行，初入劇組已備受力捧，多次擔正做女主角，星途相當順利，但她卻選擇急流勇退，毅然轉行投身商界發展，並建立了屬於自己的「美容王國」，創立健康國際有限公司及Beauty Tech美容學府，之後又進軍飲食界開餐廳。經過多年來的努力，陳妙瑛的生意搞得有聲有色，據知她的身家已經過億，2006年陳妙瑛獲美國哈姆斯頓大學頒授世界傑出華人兼獲頒榮譽博士學位，絕對是商界女強人。

《無頭東宮》至今都是經典。（影片截圖）