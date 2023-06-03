車貞淑醫生｜大結局四大看點　嚴正化金炳哲會否復合成關鍵

嚴正化、金炳哲和閔旴赫主演的Netflix韓劇《車貞淑醫生》將於今明（3、4日）兩晚迎來中結局。上星期劇情講到嚴正化決意離婚，但金炳哲竟死纏爛打，相信二人會否重修舊好將成焦點之一。此外，閔旴赫和小三明世彬的下場也備受關注，率先與讀者分析四大看點。



劇迷笑言嚴正化和金炳哲復合的話會成爛尾劇。（劇照）

1. 嚴正化、金炳哲離婚定復合？

嚴正化和金炳哲的婚姻問題就是《車貞淑醫生》全劇的主軸，發現老公出軌兼有私生子後，嚴正化決意離婚，但金炳哲卻死纏不放，甚至揚言打官司也不離婚。關係陷入膠着狀態，暫時網上大部分觀眾都支持離婚，表示反而難以接受嚴正化重回原本的生活。

嚴正化再病發，打亂了她再開展的醫生路。（劇照）

2. 嚴正化健康再出問題

嚴正化在第14集再出現健康問題，咳出血一幕令觀眾震驚。這次金炳哲和閔旴赫兩男爭住為她捐肝，她的最終選擇令人好奇。除了影響嚴正化在醫院的工作外，有網民猜測她可能會接受老公的捐肝，因而重新回到金炳哲身邊。雖然結局可能不受觀眾歡迎，但也明白她作為母親和老婆的立場。

明世彬離開與否都必定沒有好下場？（劇照）

3. 小三明世彬下場自作自受？

明世彬飾演的小三「崔勝熙」原本已決定賣掉房子，並帶着女兒到美國生活。可是她卻又不甘心放棄與金炳哲的關係，因此回頭強迫二人離婚，始終算命師預言過明世彬等待的話總有機會坐正。不過有劇迷認為明世彬離開與否都必定沒有好下場，只能一輩子活在無法名正言順的關係中。

閔旴赫難逃男二屬於觀眾的定律？（劇照）

4. 閔旴赫難逃男二屬於觀眾定律？

閔旴赫飾演的「Roy Kim」在劇中一直守護住嚴正化，他亦不再隱藏自己的心意，大家都非常好奇如果女方離婚，他會否有機會。可來韓劇中的男二最終都得不到女主角的愛，加上觀眾暫時大多偏向覺得嚴正化最終或選擇單身，可能無緣見到兩人有更多的發展。

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