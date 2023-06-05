碧咸大新抱唔Post叔仔女友合照　未正式入門已爆妯娌不和？

萬人迷碧咸 （David Beckham) 的老婆Victoria Beckham育有4名仔女，包括大仔Brooklyn、二仔Romeo、三仔Cruz、以及孻女Harper Seven (哈七)。Brooklyn已娶美國女星Nicola Peltz，Nicola Peltz父親是美國快餐集團Wendy's的主席，是位億萬富豪，兩人結婚絕對稱得上門當戶對。而Romeo亦與模特女友Mia Regan蜜戀中，女方早前被拍到左手戴戒指，引起網友猜測小情侶是否已秘密訂婚。

Brooklyn同老婆Nicola Peltz。（IG@nicolaannepeltz）

近日Nicola Peltz同老公一家人去旅行，Nicola Peltz於社交網曬出開心片段，除了曬同老公的甜蜜片段外，Nicola Peltz相中同奶奶Victoria Beckham攬頭攬頸，婆媳關係融洽，又曬出一家人大合照。

Nicola Peltz曬大合照。（IG圖片）

不過合照中就不見Romeo及Mia Regan的片段，翻查Romeo及Mia Regan社交網，兩人亦有參與旅行，但就不見曬出合照，引起網友揣測Nicola Peltz與Romeo及Mia Regan關係一般，甚至未正式入門已妯娌不和。

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