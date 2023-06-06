《小魚仙》Halle Bailey低調GEL甲　脫去濃妝抹豔竟然係咁嘅樣

迪士尼真人版《小魚仙》（The Little Mermaid、又譯《小美人魚》）正在上映，無論選角、劇情或製作都引起廣泛討論，惟影評好壞參半，女主角Halle Bailey的外形一直飽受爭議，其實撇除角色爭議，Halle Bailey私下性格也成為討論焦點，近日她前往美甲店GEL甲，私下模樣曝光，網民風評竟一面倒！



Halle Bailey飾演小魚仙飽受外間抨擊。（劇照）

迪士尼真人版《小魚仙》於大銀幕現正熱播，惟女主角選角問題一直飽受爭議，其實撇除角色爭議，Halle Bailey私下性格也成焦點之一。據網民透露，Halle Bailey隻身前往美甲店GEL了夢幼款式的指甲，更拍下影片展示自己的美甲，店主忍不住大讚「小美人魚又來做美甲，本人超級禮物，店內的小姐姐都好喜歡她。」而Halle Bailey私下形象曝光，當日她素顏現身，只身穿一件普通T恤，脫去濃妝抹豔，Halle Bailey樣子十分幼態可愛，看上去即順眼很多！

脫去濃妝抹豔，Halle Bailey樣子十分幼態可愛，看上去即順眼很多！（影片截圖）

而大部份網民對她風評竟一面倒，紛紛替她解話「現實比電影好看」、「她並沒有做錯什麼？是迪士尼選擇了她這樣的機會不會有人放棄」、「雖然不是大美人級別，但真人十分可愛好看」、「我們需要不一樣的美人魚」，但也有人持相反意見，表示「這個角色害了她而且也不適合她」、「我要是她朋友絕對勸她別演美人魚 不要做不符合自己的事」、「實在get不到她」。

Halle Bailey在煞科時有感而發，寫下由試鏡到完成的3年光景。(IG相片)