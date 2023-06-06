千萬網紅爭相試食爆炒鵝卵石　貴陽彭于晏讚︰真有一種吃肉的感覺

近日一段名為「長沙夜市爆炒鵝卵石16元一份」的影片在網上瘋傳，引起了網民的關注。原來這道內地「美食」是湖北地道菜式，近期在夜市有售並掀起熱潮。湖北省恩施土家族苗族自治州餐飲協會負責人接受訪問時表示：「這是我們一道地方菜，叫嗍丟。」外界都十分好奇怎麼鵝卵石，亦即石頭竟然可以成為食物，到底是怎樣吃的？不止內地網民對此非常疑惑，就連香港的網民也有於討論區開post討論。

其實這道爆炒鵝卵石並非新鮮事，之前就已有網民談論，只是最近才再火起來。一名在小紅書上擁有176萬粉絲，名為怪味阿追的美食測評博主，就特地拍片親測這道菜式。她自己在家炮製這道菜式並試食，得出的結論就是：「它其實就是香料的味道，只是讓你的嘴巴在吃的時候沒有那麼寂寞。」

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另外，在抖音上擁有1138萬粉絲，自稱貴陽彭于晏的內地網紅小翔哥亦有進行試食測評，他同樣是自己在家中炮製烹調出這道爆炒鵝卵石。他拍片公開了整個製作過程，教大家怎樣準備食材和烹煮。他表示：「據說是在河裡面挖的這個鵝卵石，水裡面有很多魚嘛，所以石頭上面會附着一種魚腥味，所以嗦的時候會有一股魚味。」而他煮好試食後說道：「還挺好吃，味道真不錯，真的有一種吃肉的感覺，就是嗦個味道，真的很香哦。」不少網民都紛紛留言討論，最多人關心的竟是：「一不小心吞了怎麼辦？」

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