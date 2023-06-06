再有性感網紅打扮暴露現身公眾場合　港鐵月台曬三點式被斥肉酸

近日香港突然出現性感女郎以超暴露打扮遊走城中，包括港鐵範圍內、街頭、餐廳等公眾地方，該女郎僅穿上剛好遮住三角位的超短褲，露出腰部和大腿，有網友直指不雅觀。

近日一位超性感短褲女郎遊走地鐵站的照片廣獲網友熱議。（網上圖片）

近日再有一名網紅以噴血打扮現身公眾地方，該位網紅同樣身材豐滿，不但頻頻上載火辣打扮，又多在戶外以超短裙和運動褲露出大腿示人，更不時真空上陣，並以挑逗動作拍片。

再有一名網紅以超性感打扮現身公眾地方。（IG圖片）

與上一位性感女郎不同，該網紅在公眾場合露出前，會先穿上長及大腿的外套，之後才掀開外套，露出半透明的喱絲三點式。另一段片段中，她身處鰂魚涌港鐵站，穿上同一件外套，背向人群並掀起T恤露出內衣，相當驚險。她又以僅剛剛蓋住三分一臀部的超短裙行超市，另外又於運動場掀起上衣露肉，誇張打扮惹途人側目

同樣性感。（IG@yvonneclose）

該網紅的行為打扮廣獲網友熱議，有網友直斥她的打扮「好X核突」、「又唔係靚」、「樣X衰」、「係咪以為呢種月台就無cam」、「見過真人，好X肉酸」，有網友則認為三點不露就沒問題，「行為冇乜問題。又冇露點。只係頂唔順佢樣衰又要表現到自己好靚」。

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該網紅Instagram擁有6萬粉絲，報稱為私人健身教練，並有另一個Instagram帳戶分享健身心得。翻查其個人Instagram，她在2020年開始上載性感照，之後變本加厲，去年才開始以超性感驚人打扮現身公眾場合。

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