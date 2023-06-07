「港版羅拉」朱芊佩酷熱下銅鑼灣搬貨　近照激瘦變憔悴粉絲超心痛

獲封「港版羅拉」之稱的運輸工人朱芊佩（小朱），2017年被網友拍下其工作照，因美貌爆紅，當時傳媒更封其為「運輸界羅拉」、「最美搬運工」等。其後朱芊佩涉足幕前演出，拍廣告兼北上拍節目《送一百位女孩回家2》、《新相親大會》、《非誠勿擾》等，更分別擔任譚詠麟和林子祥歌曲MV女主角和宣傳片拍檔。近年朱芊佩回歸送貨工作，最近被網友捕獲，穿上小背心和登山靴搬貨，大汗淋漓，自食其力精神令人敬佩。

「港版羅拉」朱芊佩2019照片，外表硬朗卻又洋溢仙氣。（資料圖片）

自朱芊佩近況曝光後，再次勾起外界對她的好奇心。日前有網友於銅鑼灣街頭偶遇朱芊佩，朱芊佩同樣穿上黑色小背心和短褲，頸上掛住抹汗巾，束其馬尾，笑容滿臉地站在貨車前讓粉絲合照。朱芊佩又大方同粉絲合照，幾乎頭貼頭，可見朱芊佩個性隨和，平易近人。

曾與林子祥拍攝宣傳片。（IG圖片）

曾擔任譚詠麟歌曲MV女主角。（微博圖片）

網友發文大讚朱芊佩是暖女一名，「剛剛被我認出後，她立刻從貨車廂起身大方給我影相。還好心提醒我她身上好多灰塵，別弄髒我的包，非常溫暖。」並指朱芊佩真人身形嬌小健美，但個性卻相當勇敢和活出自我，值得欣賞。

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朱芊佩深受網民喜愛，其近照可見她氣色雖不錯，但臉部消瘦不少，不少網友都心痛她太過操勞，希望她多休息，更有人表示希望她盡快找到另一半，以後不用在酷熱下搬貨辛苦工作，「做咩瘦咗咁多？」、「勞動工又日曬雨淋，佢算天生麗質了」、「希望有人能照顧她，拜託不要那麼辛苦」、「她應該趁有名氣的時候，找個家境殷實的嫁了，或是選擇別的行業發展，健身教練，戶外活動，以她陽光健康的形象是可以拓展別的行業，並有更好的收入！」

實際上朱芊佩2019年在內地節目《新相親大會》成功與身高186cm、內地主持人榮迪申配對成功，但雙方終因性格、工作差異等分手收場。

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