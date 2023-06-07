52歲傅明憲遭出賣素顏生圖曝光真實狀態　發福肥一圈反而靚得自然

現年52歲的傅明憲 (Gigi) 多年前已淡出娛樂圈，偶爾現身公開活動，至近年愈來愈低調，鮮有公開露面。她不時會更新IG，但大多是分享她潛水所見到的海洋生物，以及其他動物的照片，甚少post出自己的生活照。日前她的公關好友鄭紹康就把他們一起出海遊船河的合照放上IG分享，曝光了Gigi的近況。

Gigi曾有「最美郭芙」之稱。(劇照)

鄭紹康post了他與Gigi以及趙式芝和雷怡輝的兩張合照，留言寫道：「Our first boat trip this year! 😎🚤☀️🌊 (我們今年首次遊船河)」，照片是用原相機拍攝，素顏上陣的Gigi相當好搶鏡，她在零P圖下依然靚女。雖然她看來比前肥了一圈，臉圓圓兼有雙下巴，但是靚得自然，氣息也很好。比起她之前所post的照片中驚現蛇精臉，如今實在靚得多了。

Gigi之前po嘅相驚現蛇精臉。（IG圖片／gigi_fifi_fu ）

Gigi以往曾因驚變蛇精面而被質疑是否有整容，對此她解釋說：「冇整過，冇啲咁嘅事，你哋快啲幫我澄清，我自己講無用。其實我只係用咗個App嚟影相，係佢Auto影出嚟嘅效果嘅，我都唔知可以點調校。」

Gigi的下巴尖到似錐形。(ig圖片)

1998年29歲的Gigi跟比她年長10歲的海域集團主席葉劍波邂逅，這段情並不獲外界祝福，其父母亦極力反對，但她不顧外界聲音，二人拍拖一年後便閃婚。直到兩人結婚踏入第8年，葉劍波捲入涉嫌詐騙案而被捕入獄，Gigi其後宣布與正在服刑的葉劍波離婚。離婚後的Gigi多年後迎來新戀情，與比她年小11歲的富二代莊家彬拍拖，可是兩人拍拖9年多終告分手。再次回復單身的Gigi亦不愁寂寞，至今依然活得精彩。

Gigi如今仍是單身。(ig圖片)

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