2023年全球最愛韓國演員TOP 5　女演員中僅宋慧喬上榜

韓國文化體育觀光部和韓國國際文化交流振興院每年都公布「全球最喜愛韓國演員」名單，今年調查擴展至26個國家，早前亦公布了2023年度的TOP 5。五名上榜演員都是韓流代表，但卻不見孫藝珍和全智賢等女演員的身影。



李鍾碩退伍後人氣不減，演技更進步不少！（劇照）

第5名：李鍾碩

李鍾碩前年退伍後，去年以《律戰江湖》回歸，收視和話題度都相當不錯。尤其李鍾碩少有演黑化角色，觀眾大讚他即使空白期三年演技都沒有退步，因此非常期待他未來再推出新作。

宋慧喬成今年唯一登上TOP 5的女演員。（劇照）

第4名：宋慧喬

宋慧喬向來是韓劇女神的代表之一，她亦成為了唯一擠身五甲的女演員。她在《黑暗榮耀》兩季的表現出色，觀眾都意外地發現宋慧喬適合拍復仇劇，開拓更多戲路的她有望下年登上三位之內。

玄彬近年密密拍電影。（劇照）

第3名：玄彬

玄彬雖然已四年沒有新韓劇推出，加上榮升人夫兼新手爸爸也依舊人氣不減，可見他強大的粉絲團。近年玄彬主力集中電影，包括《秘密任務2》和《24小時救參行動》等，密密在大銀幕上與觀眾見面。

孔劉近年多參與Netflix韓劇，海外知名度再進一步上升。（劇照）

第2名：孔劉

孔劉自《鬼怪》後只拍過Netflix《魷魚遊戲》和《寧靜海》，已一段時間未有在電視機上與觀眾見面，行蹤神秘的他依然人氣和關注度不減。孔劉之後有望與徐玄振合作新劇《Trunk》，甚至傳聞會有19禁床戲。

李敏鎬正在一步步走向更大的國際舞台。（劇照）

第1名：李敏鎬

李敏鎬向來是海外劇迷的最愛演員，今年也不例外登上第一名。李敏鎬去年憑《彈珠人生》獲得《金賽電視獎》的「最佳劇情類男演員」和「年度突破表演者」，粉絲都高興見到男神再進一步走向國際舞台。