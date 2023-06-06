東張西望｜菜檔職員被持刀男恐嚇　受訪憶述過程：叫佢冷靜啲先

今日（6日）的《東張西望》講到昨日（5日）荃灣發生的一宗持刀恐嚇的事件，片段在網上瘋傳，片中一位33歲男子持刀恐嚇一位菜檔職員阿鴻，阿鴻亦很冷靜處理此事，最後男子拿著刀在河背街徠徊 ，被趕到的警員制伏。

片中一位33歲男子持刀恐嚇一位菜檔職員阿鴻。(節目截圖)

阿鴻接受《東張西望》訪問指該名男子駕車經過撞到店舖的簷篷不顧而去：「我就同佢途中發生口角，可能激發咗佢情緒囉。基本上佢落車睇過冇事盲可以走，但係佢冇選擇走，佢選擇落車係對面買把刀嚟斬我。」因為男子駕車退後時撞到阿鴻店舖的簷篷，而男子想離開，所以阿鴻便罵了他幾句，企圖喝止男子離開，結果男子便下車到家品店買了一把刀再走到阿鴻面前與他理論。

阿鴻接受《東張西望》訪問指該名男子駕車經過撞到店舖的簷篷不顧而去。(節目截圖)

阿鴻說：「佢話整到你個篷最多咪講sorry囉，我話sorry搞唔掂㗎喎，冷靜啲先，你唔好拎住把刀，刀解決唔到問題㗎。」阿鴻說面對這些情緒激動的人首要比他們冷靜，不要走開，因為會觸發到他們的情緒，儘量控制他們的情緒。阿鴻說當時只是和男子說：「先生，冷靜啲先，邊個錯都好，揸住把刀有後果要負責。」男子聽後立即退縮了一下，之後男子又見到有人在旁邊拍片，企圖上前用刀指嚇拍片人士，最後男子向另一方面行開。

阿鴻說面對這些情緒激動的人首要比他們冷靜。(節目截圖)

男子走到不遠便有警員趕到將他制伏，男子見到警員後把刀掉下，警員隨後壓他在牆上進行拘捕，以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕該名男子。