廣末涼子驚爆背夫出軌　與米芝蓮一星大廚人夫開房斷正非首次偷食

今年7月便踏入43歲的廣末涼子曾被封為「20世紀末最後的美少女」，年輕時的她曾紅遍亞洲，是不少人心目中的女神。廣末涼子由昔日的美少女形象轉型成熟女演員，至今仍活躍於日本藝能界。她經歷了兩段婚姻，育有3名子女，2022年獲頒BEST MOTHER賞，然而被公認是好媽媽的她，近日卻驚爆出軌人夫。她被日本週刊拍到與人夫在酒店密會，有指該名人夫是現年45歲的米芝蓮一星名廚鳥羽周作。



廣末涼子曾是一代美少女（網上圖片）

據當地報道指，廣末涼子於5月16日被目睹打扮艷麗，前往鳥羽周作經營的餐廳，至晚上10點後男方出現，廣末涼子即一臉甜笑，兩人互動親密，不過當晚他們各自離開了。到了6月3日兩人又被發現在酒店密會，廣末涼子被目睹於晚上9點半辦理入住，接著鳥羽周作也入住了該酒店。廣末涼子在隔天凌晨3點後拉著大行李箱離開，鳥羽周作則與一名男子一起於早上9點半辦理退房。有指鳥羽周作為了掩人耳目，每次與廣末涼子見面都會有男職員同行。

廣末涼子驚爆不倫戀。(廣末涼子ig)

記者向廣末涼子問到有關不倫戀的傳聞，她情緒激動地表示：「沒有！絕對沒有！我有3個孩子！絕對沒有！」還反問道：「這是哪裡來的消息呢？不要覺得是事實，這很失禮，我是政治家嗎？我是公職人員嗎？我是沒有隱私嗎？」而鳥羽周作也否認了與廣末有不倫關係，兩人均表示與對方只是朋友關係。

鳥羽周作。(twitter圖片)

據知鳥羽已婚並育有兩名小朋友，他於東京佐佐木經營的餐廰，曾連續3年獲米芝蓮一星級榮譽。而廣末與前夫岡澤高宏育有一子，2008年離婚後，她與現任丈夫Candle JUNE再婚，並先後誕下2名子女。近年廣末涼子與Candle JUNE屢傳婚變，有指男方「食軟飯」，全靠廣末一人賺錢養家。其實廣末涼子已非首次被爆背夫出軌，2014年她就被爆與古裝劇《龍馬傳》拍檔佐藤健幽會，被斷正夜訪男方寓所兼留宿一宵。

廣末涼子已非首次被爆出軌。(廣末涼子IG)

廣末涼子現任老公Candle JUNE。(ig圖片)

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