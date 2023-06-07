李靚蕾單方面宣佈打贏離婚官司「首揭訴訟內幕」王力宏即刻咁反擊

王力宏前妻李靚蕾6號透過社群預告新動作，稍早宣布推出Podcast節目《沉靚時間》，要以心理學的角度探討人性、心靈成長、教育、親子、女性、社會等各種議題，她也分享打官司過程的心情，表示大家不要忽略情緒，而是要跟情緒共存，並且透過各種方式抒發、排解。



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李靚蕾提到先前美國、台灣的官司同步進行訴訟，自己又要工作、照顧家人以及學習課程，還要抽空準備各種資料，因有時差問題，約莫凌晨3、4點透過網路跟美國開庭，隨後要忙著做早餐，根本分身乏術，直言：「那段時間滿難熬的。」某個周末一早，她收到一封信寫著美國官司勝訴，當下情緒非常激動：「很需要大哭一場、尖叫，我的靈魂已經出竅到廁所，很需要放聲大哭，就是需要一個空間釋放我的情緒。」

可是她沒有時間抒發情緒，一路忙著忙著，不知不覺間已經是晚上6、7點了，等到獨處打算宣洩情緒之際，卻有了驚人發現，她說：「結果哭不出來，因為情緒已經過了，我才發現有些情緒透過時間是可以被緩和或者延遲。」

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最後，李靜蕾分享給聽眾3句話：「用寧靜的心去接受我們不能改變的事，用勇氣去改變我們能改變的事，用智慧去分辨我們可以改變跟不可以改變的事。」

對於李靚蕾Podcast節目內容，王力宏律師說明如下：「法律講的是事實，不是感覺。針對李小姐podcast 說美國勝訴。王力宏的律師說明過是因為管轄權的原因去年已移回台灣審理，沒有所謂『勝訴確定』事宜。對於李小姐自我感覺勝訴，我方無從評論。希望李小姐可以遵守台灣法院裁定並如實履行，讓強制執行程序順利。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】