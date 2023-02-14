李靚蕾怒批王力宏為復出借家人炒新聞　收對方律師警告後咁反擊

王力宏與李靚蕾仍在打離婚官司，但王力宏沉潛一年多後開工，不僅出新單曲還在美國拉斯維加斯完成演唱會，李靚蕾日前也難得在IG分享日常生活，兩人生活看似各自精彩，想不到昨天又隔空透過律師喊話。



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王力宏宣傳新歌時表示是在對家人傾吐思念，但對於這樣的舉動，李靚蕾看到似乎相當不滿，她在IG Story寫下：「一直都有看喔...不要再消費了。」更標註「摘下面具做人很難嗎」、「truth will always reveal」（真相總會揭曉），再度引起熱議。

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對此，王力宏也透過律師表示，法律做了2次裁定，李靚蕾都沒有遵守，而稍晚，李靚蕾也馬上透過律師陳建州回應：「王力宏先生與李靚蕾小姐在美國法院的訴訟案，王力宏先生已確定敗訴終結，不知為何王力宏先生還要透過律師惡意造謠。李小姐一直盡心盡力促成王先生與家人相處，絕無王力宏的律師所提違反裁定的事情。衷心期盼王先生能以家人利益為重，不要為了復出，與其律師把家人當成新聞賣點大肆宣傳，實非真心愛護家人的表現。」

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